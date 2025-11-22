Ascultă articolul

Nu există o formulă exactă pentru a găsi inelul perfect, dar aceste recomandări ale expertei în bijuterii Annabel Davidson te vor ghida la fiecare pas, conform The Telegraph.

Așadar, te-ai hotărât să pui întrebarea. Poate ai deja o idee despre locul în care vei îngenunchea și despre ce vei spune, însă alegerea inelului perfect pentru viitoarea ta mireasă sau viitorul tău mire vine cu multe detalii de luat în calcul.

De la primele întrebări, aur sau argint, tăietură princess sau oval, vintage sau personalizat, până la stabilirea bugetului și stilului, diavolul stă în detalii. Iată ghidul complet pentru a cumpăra inelul de logodnă visat.

Cum știu ce fel de inel îi va plăcea?

Dacă nu ești deja sigur de stilul lor, întreabă prieteni apropiați sau membri ai familiei, dar doar dacă știi că pot păstra secretul. Ultimul lucru pe care îl vrei e ca partenerul să afle despre planurile tale.

Inspiră-te din garderoba și bijuteriile pe care le poartă deja. Preferă moda clasică, bijuterii minimaliste, genți cu logo-uri evidente sau piese avangardiste? Cel mai probabil nu vor dori ca inelul de logodnă să nu se potrivească cu restul bijuteriilor lor, deci alege ceva în armonie cu stilul existent.

Cum aflu mărimea inelului (și cât de important este)?

Chiar dacă vor să poarte inelul imediat și fără să-l scoată, nu e o tragedie dacă trebuie redimensionat. De obicei, bijutierul de la care îl cumperi oferă acest serviciu, exceptând piesele de epocă complicate sau modelele foarte neobișnuite.

Cel mai simplu mod de a afla mărimea este să „împrumuți” pe furiș un inel pe care îl poartă deja pe degetul inelar (cel de lângă degetul mic), să îl duci la un bijutier și să ceri măsurarea. Sau poți folosi un ghid de măsurare printat (Blue Nile are unul foarte util).

Am pietre de familie. Care este protocolul pentru a le transforma într-un inel?

Ești norocos. Asta înseamnă că poți investi mai mult în design și manufactură. Totuși, este important să fii sigur de gusturile partenerului, dacă rezultatul nu e pe placul lor, ai aruncat bani pe fereastră.

Asigură-te că pietrele sunt certificate înainte să le înmânezi unui bijutier, dacă nu sunt deja. Anchorcert oferă evaluări pentru diamante și pietre prețioase, sub auspiciile Birmingham Assay Office.

Cum și unde îmi pot proiecta propriul inel?

Bijutierii câștigă în mare parte din vânzarea pietrelor și metalelor prețioase, așa că nu te aștepta ca Harry Winston să-ți realizeze un inel cu safirele bunicii, deși pot lucra la un model bespoke, dar folosind pietrele și stilul lor.

Dacă vrei cu adevărat să îți creezi singur inelul folosind pietre proprii, ai nevoie de un bijutier manufacturier, nu de un designer. Hatton Garden, din Londra, este plin de artizani precum Heming, care există încă din 1745.

Multe case, de la cele faimoase din Bond Street până la ateliere independente te pot ajuta să creezi un model personalizat, dar de regulă va trebui să cumperi și pietrele de la ei.

Vreau un inel cu adevărat bespoke. Unde merg?

Bijutierul de lux Jessica McCormack, din Mayfair, are un etaj întreg dedicat inelelor de logodnă, dar colaborează și individual cu clienții, fie pentru un diamant de 10 carate în montură georgiană, fie pentru un model personal cu detalii ascunse.

Bijutiera independentă Lauren Adriana, din Notting Hill, creează doar 20–30 de piese pe an – să o convingi să îți facă un inel de logodnă este un mare privilegiu. Dar nu te aștepta la ceva simplu: stilul ei avangardist, art-deco, e pentru cei cu gusturi curajoase.

Dacă vrei să folosești propriile pietre fără input de designer, firme direct-to-customer precum 77 Diamonds îți vând pietre brute și îți permit să creezi montura dorită.

Dacă nu îi place inelul?

Depinde de persoană. Unii nu vor spune nimic și vei continua fericit, fără să afli vreodată. Alții vor spune direct. Sau vei înțelege totul după expresia de pe fața lor.

Nu e un dezastru total: există opțiuni de schimb, uneori chiar și de retur – doar informează-te înainte de achiziție și nu o lua personal. Probabil că au visat la inelul perfect toată viața.

Trebuie să fie neapărat un diamant sau pot alege o altă piatră?

Pietrele colorate sunt în plin comeback și cresc în valoare, devenind investiții bune. Dacă inelul va fi purtat zilnic, alege pietre dure. Diamantele sunt cele mai rezistente; smaraldele, de exemplu, sunt mai fragile și nu sunt ideale pentru purtare zilnică.

Trebuie să aleg un inel de platină?

Nu! Diamantele vin în diverse culori, la fel și aurul. Maison Dauphin creează linii superbe cu diamante negre montate în aur albastru (aur alb cu rodiu albastru) , alegere extrem de contemporană.

Glenn Spiro propune monturi clasice în titan colorat, iar Raphaele Canot folosește email în modelele sale, inclusiv în seria OMG, în formă de gură.

Pentru stil romantic, linia Wild Rose a britanicului Alex Monroe oferă diamante albe montate în aur galben, cu un aer sălbatic și delicat.

Este în regulă să cumpăr un inel vintage?

Pentru mine, da, dar contează dacă îi place lor. Bijuteriile vechi pot fi spectaculoase, iar site-uri precum 1stdibs.com sau dealeri ca Lucas Rarities oferă piese impresionante. Dar vintage nu e pe gustul tuturor.

Dacă persoana în cauză nu poate trece pe lângă un magazin Oxfam fără să se crispeze, rămâi la ceva nou. Gray’s Antiques din Londra este un paradis al bijuteriilor vintage, o plimbare pe acolo, observând ce stiluri îi luminează privirea, poate fi revelatoare.

Cât ar trebui să cheltuiesc?

Există multe mituri despre „două salarii lunare”, dar tu îți cunoști situația financiară. Regula confortului funcționează bine: dacă o sumă este atât suportabilă, cât și puțin dureroasă la achitare, probabil e alegerea potrivită.

Știu că vrea un diamant de un carat. Cum știu că prețul e corect?

Diamantele sunt nu doar simboluri romantice, ci și valori de piață. Abonații la Rapaport Diamond Price List pot verifica valoarea lor, bazată în principal pe celebrul sistem „4C”: carataj, tăietură, claritate și culoare.

Există multe calculatoare online, dar cel mai bun sfat este să compari prețurile în realitate. Cât cere bijutierul de alături pentru un diamant identic? Caută, compară și nu te teme să negociezi.