Rușinea Americii

Prin acest acord de pace rușinos, Trump propune o pace nedreaptă, care premiează agresorul (Rusia) și pedepsește victima (Ucraina).

Ucraina marchează Ziua Demnității și a Libertății, pe 21 noiembrie, dată care unește începutul a două revoluții majore: Revoluția Portocalie din 2004 și Revoluția Demnității din 2013.

Prin acest acord de pace scandalos, Trump umilește simbolic Ucraina, transformând Ziua Demnității și a Libertății, în ziua umilinței și a înrobirii.

Trump nu s-a rezumat la creionarea planului împreună cu oamenii lui Putin. A început să șantajeze Ucraina cu sistarea oricărui sprijin militar și de intelligence dacă Zelenski nu semnează până joia viitoare. De Ziua Recunoștinței (Thanksgiving Day), ce ironie. În locul curcanului tradițional, pe masa aurie din Casa Albă va sta un alt trofeu.

Planul președintelui e o veste proastă pentru toți aliații SUA. Evident, și pentru România, care tocmai a pierdut o parte semnificativă a contingentului de militari americani. SUA pare să nu mai reprezinte, sub președintele Trump, o mare putere care le garantează aliaților securitatea, o mare putere care ia decizii pe baza unor principii morale clare.

Tranzacționismul președintelui Trump a transformat SUA într-o țară care ia partea unui dictator sângeros, autorul moral al unor crime de război precum cele de la Bucea, Makariv, Herson sau Kupiansk. E vorba de Vladimir Putin, cel care ar beneficia, potrivit planului președintelui Trump, și de amnistie totală pentru crimele de război.

Din punct de vedere al dreptului internațional, planul Trump încalcă principiul inviolabilității granițelor. Rusia primește undă verde pentru revizionism. Nu doar că i se ridică toate sancțiunile, ci primește un teritoriu mai mare decât cel pe care armata rusă îl controlează efectiv în Ucraina. Moscova ar primi tot Donbasul, un teritoriu pe care s-a chinuit aproape patru ani să-l cucerească, fără succes, cu pierderea a mii de soldați ruși.

Mai mult: comunitatea internațională ar trebui să recunoască noile granițe, potrivit proiectului. Propunerea președintelui Trump va încuraja așadar și alte mișcări revizioniste – poate o agresiune a Chinei asupra Taiwanului, poate mișcări mai îndrăznețe din partea lui Viktor Orban, un bun prieten atât al lui Trump, cât și al lui Putin.

Din punct de vedere moral, America încetează să mai fie un standard internațional dacă planul președintelui Trump va fi impus Ucrainei așa cum arată la acest moment. Cum se mai poate raporta la SUA un alt guvern sau o altă națiune când Donald Trump preia propaganda rusă integral, ba chiar cu asupra de măsură (vezi menționarea între cele 28 de puncte a ”denazificării” clamate de Putin).

Așa-zisele garanții de securitate propuse în paralel cu planul de pace, după cum a relatat Axios, nu au o mare valoare de întrebuințare, după cum au scris analiștii Wall Street Journal și Le Figaro, câtă vreme acordul în sine interzice aderarea Ucrainei la NATO. Și interzice și amplasarea de trupe străine de menținere a păcii în Ucraina, care ar trebui să își reducă masiv armata (de la aproape 900.000 de oameni la 600.000, potrivit planului Trump.

Iar Ucraina știe cât valorează garanțiile de pace. Le-a primit și în 1994, la Budapesta, când a agreat să renunțe la arsenalul nuclear. Nu i-au folosit la nimic în fața invaziei ruse.

E remarcabil și cinismul președintelui Trump, care se folosește de poziția slabă de negociere a președintelui Zelenski, puternic afectat de scandalul intern de corupție, după cum au remarcat analiștii Sky News și ai organizației Chatham House. De asemenea, Ucraina e într-o poziție delicată pe câmpul de luptă, ceea ce face și mai dificilă o eventuală respingere a propunerii americane.

Astăzi, confuntat cu respingerea de către Kiev, dar și de către liderii europeni, Donald Trump a recurs la șantajul anticipat deja de analiști Financial Times: a amenințat Ucraina că va stopa imediat orice sprijin militar. El oprise deja ajutorul financiar pentru Kiev, acționând doar ca un dealer de arme: vinde armament Europei, care la rândul ei le dă Ucrainei.

Președintele Ucrainei nu își permite luxul de a respinge de plano propunerea lui Trump pentru că e dependent de armele și informațiile SUA. Forțat să se așeze la masa negocierilor aranjate de Trump și Putin, Zelenski e în cel mai critic moment al războiului. Se pregătește să încaseze un cuțit între omoplați de la țara care a reprezentat un reper pentru milioanele de ucraineni pregătiți să moară pentru libertate.

Mai e timp ca președintele Trump să se răzgândească și să accepte argumentele Kievului și ale liderilor europeni. A mai facut-o în trecut, e deja celebru pentru schimbările de poziție. El poate evita o pace mincinoasă, care încurajează de fapt Rusia să se pregătească pentru viitorul război.

Dacă însă șeful Casei Albe va presa pentru varianta actuală a planului și va șantaja Ucraina să îl accepte așa cum arată astăzi, moștenirea lui Trump va fi una catastrofală în această parte a lumii. El va rămâne în istorie dreptul fostul lider al lumii libere care a pupat inelul unui dictator.

Citește mai jos Planul complet al SUA în 28 de puncte, așa cum i-a fost transmis președintelui Volodimir Zelenski, potrivit presei internaționale:

1. Suveranitatea Ucrainei va fi confirmată.

2. Se va încheia un acord cuprinzător de neagresiune între Rusia, Ucraina și Europa. Toate ambiguitățile din ultimii 30 de ani vor fi considerate rezolvate.

3. Se preconizează că Rusia nu va invada țările vecine, iar NATO nu se va extinde în continuare.

4. Se va desfășura un dialog între Rusia și NATO, mediat de Statele Unite, pentru a rezolva toate problemele de securitate și a crea condiții pentru dezescaladare, în scopul de a asigura securitatea globală și de a spori oportunitățile de cooperare și dezvoltare economică viitoare.

5. Ucraina va primi garanții de securitate fiabile.

6. Efectivul forțelor armate ucrainene va fi limitat la 600 000 de persoane.

Notă: Armata Ucrainei are acum circa 850.000 de trupe

7. Ucraina este de acord să consacre în constituția sa că nu va adera la NATO, iar NATO este de acord să includă în statutul său o prevedere conform căreia Ucraina nu va fi admisă în viitor.

8. NATO este de acord să nu staționeze trupe în Ucraina.

9. Avioane de vânătoare europene vor fi staționate în Polonia.

10. Garanția SUA:

– SUA vor primi o compensație pentru garanție;

– Dacă Ucraina invadează Rusia, va pierde garanția;

– Dacă Rusia invadează Ucraina, pe lângă o reacție militară coordonată decisivă, toate sancțiunile globale vor fi reinstituite, recunoașterea noului teritoriu și toate celelalte beneficii ale acestui acord vor fi revocate;

– Dacă Ucraina lansează o rachetă asupra Moscovei sau Sankt Petersburgului fără motiv, garanția de securitate va fi considerată nulă.

11. Ucraina este eligibilă pentru aderarea la UE și va primi acces preferențial pe termen scurt la piața europeană în timp ce această chestiune este în curs de examinare.

12. Un pachet global puternic de măsuri pentru reconstrucția Ucrainei, incluzând, dar fără a se limita la:

– Crearea unui Fond de Dezvoltare a Ucrainei pentru a investi în industrii cu creștere rapidă, inclusiv tehnologie, centre de date și inteligență artificială.

– Statele Unite vor coopera cu Ucraina pentru a reconstrui, dezvolta, moderniza și opera în comun infrastructura de gaze a Ucrainei, inclusiv conductele și instalațiile de stocare.

– Eforturi comune pentru reabilitarea zonelor afectate de război în vederea restaurării, reconstrucției și modernizării orașelor și zonelor rezidențiale.

– Dezvoltarea infrastructurii.

– Extracția mineralelor și a resurselor naturale.

– Banca Mondială va elabora un pachet special de finanțare pentru a accelera aceste eforturi.

13. Rusia va fi reintegrată în economia globală:

– Ridicarea sancțiunilor va fi discutată și convenită în etape și de la caz la caz.

– Statele Unite vor încheia un acord de cooperare economică pe termen lung pentru dezvoltarea reciprocă în domeniile energiei, resurselor naturale, infrastructurii, inteligenței artificiale, centrelor de date, proiectelor de extracție a metalelor rare din Arctica și altor oportunități corporative reciproc avantajoase.

– Rusia va fi invitată să se alăture din nou G8.

14. Fondurile înghețate vor fi utilizate după cum urmează:

– 100 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate vor fi investite în eforturile conduse de SUA de reconstrucție și investiții în Ucraina;

– SUA vor primi 50% din profiturile obținute din această operațiune. Europa va adăuga 100 de miliarde de dolari pentru a crește suma investițiilor disponibile pentru reconstrucția Ucrainei. Fondurile europene înghețate vor fi deblocate. Restul fondurilor rusești înghețate vor fi investite într-un vehicul de investiții separat SUA-Rusia, care va implementa proiecte comune în domenii specifice. Acest fond va avea ca scop consolidarea relațiilor și creșterea intereselor comune pentru a crea un stimulent puternic de a nu reveni la conflict.

15. Se va înființa un grup de lucru comun american-rus pe probleme de securitate pentru a promova și asigura respectarea tuturor prevederilor prezentului acord.

16. Rusia va consfinți în lege politica sa de neagresiune față de Europa și Ucraina.

17. Statele Unite și Rusia vor conveni să prelungească valabilitatea tratatelor privind neproliferarea și controlul armelor nucleare, inclusiv Tratatul START I.

18. Ucraina acceptă să fie un stat non-nuclear, în conformitate cu Tratatul de neproliferare a armelor nucleare.

19. Centrala nucleară de la Zaporizhzhia va fi pusă în funcțiune sub supravegherea AIEA, iar energia electrică produsă va fi distribuită în mod egal între Rusia și Ucraina — 50:50.

20. Ambele țări se angajează să implementeze programe educaționale în școli și în societate, menite să promoveze înțelegerea și toleranța față de culturi diferite și să elimine rasismul și prejudecățile:

– Ucraina va adopta normele UE privind toleranța religioasă și protecția minorităților lingvistice.

– Ambele țări vor conveni să elimine toate măsurile discriminatorii și să garanteze drepturile mass-mediei și educației ucrainene și ruse.

– Toate ideologiile și activitățile naziste trebuie respinse și interzise.

21. Teritorii:

– Crimeea, Luhansk și Donetsk vor fi recunoscute ca teritorii rusești de facto, inclusiv de către Statele Unite.

– Herson și Zaporizhzhia vor fi înghețate de-a lungul liniei de contact, ceea ce va însemna recunoașterea de facto de-a lungul liniei de contact.

– Rusia va renunța la alte teritorii convenite pe care le controlează în afara celor cinci regiuni.

– Forțele ucrainene se vor retrage din partea regiunii Donețk pe care o controlează în prezent, iar această zonă de retragere va fi considerată o zonă tampon neutră și demilitarizată, recunoscută internațional ca teritoriu aparținând Federației Ruse. Forțele ruse nu vor intra în această zonă demilitarizată.

22. După ce vor conveni asupra viitoarelor aranjamente teritoriale, atât Federația Rusă, cât și Ucraina se angajează să nu modifice aceste aranjamente prin forță. Nicio garanție de securitate nu se va aplica în cazul încălcării acestui angajament.

23. Rusia nu va împiedica Ucraina să utilizeze râul Nipru pentru activități comerciale și se vor încheia acorduri privind transportul liber al cerealelor pe Marea Neagră.

24. Se va înființa un comitet umanitar pentru a rezolva problemele restante:

– Toți prizonierii și cadavrele rămase vor fi schimbați pe baza principiului „toți pentru toți”.

– Toți deținuții civili și ostaticii vor fi eliberați, inclusiv copiii.

– Va fi implementat un program de reunificare a familiilor.

– Vor fi luate măsuri pentru a atenua suferința victimelor conflictului.

25. Ucraina va organiza alegeri în 100 de zile.

26. Toate părțile implicate în acest conflict vor beneficia de amnistie totală pentru acțiunile lor din timpul războiului și vor fi de acord să nu formuleze pretenții și să nu ia în considerare plângeri în viitor.

27. Acest acord va fi obligatoriu din punct de vedere juridic. Punerea sa în aplicare va fi monitorizată și garantată de Consiliul pentru Pace, condus de președintele Donald J. Trump. În cazul încălcării acordului, se vor aplica sancțiuni.

28. Odată ce toate părțile vor fi de acord cu acest memorandum, încetarea focului va intra în vigoare imediat după ce ambele părți se vor retrage la punctele convenite pentru a începe punerea în aplicare a acordului.