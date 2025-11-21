Cele mai bune atelaje canine pe zăpadă vin să se întreacă în România, la Bistrița / Campionatul mondial adună peste 700 de câini

Ascultă articolul

Un eveniment de talie internațională va avea loc în județul Bistrița-Năsăud – Campionatul Mondial de Atelaje Canine pe Zăpadă – WSA World Championship Rotunda Gate, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Cluj.

Acesta se va desfășura între 6 și 8 februarie 2026, în Pasul Rotunda.

Competiția va reuni sportivi și peste 700 de câini din aproximativ 20 de țări (inclusiv Finlanda, Germania, Austria etc.).

Cota 1.300, la intersecția Munților Rodnei cu Munții Suhard, se transformă într-un centru al sporturilor de iarnă dedicate atelajelor canine.

Organizator este preotul romano-catolic Kiss Attila din Rodna, el însuși multiplu campion.