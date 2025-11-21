Ascultă articolul

Un autobuz rămâne blocat într-o curbă din cauza unei parcări ilegale, iar claxoanele și înjurăturile explodează în trafic. În câteva minute, o călugăriță reușește să restabilească ordinea în mijlocul neîncrederii trecătorilor. Videoclipul devine viral, scrie RaiNews.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de RaiNews (@rainewsofficial)

O călugăriță cu multă inițiativă a reușit vineri să devină cu succes agent de circulație pentru a elibera un ambuteiaj care se formase la o aruncătură de băț de Colosseum.

Un autobuz rămâne blocat într-o curbă, cineva a parcat ilegal. Șoferul încearcă fără succes să se elibereze, claxoanele mașinilor explodează de furie. Toate acestea sunt însoțite de înjurături, scutere care se strecoară printre mașini și motociclete care urcă pe trotuare. Nu se vede niciun agent de circulație.

Când totul pare pierdut, intervine ea, călugărița cu spirit de lider. Haina neagră, vălul pe cap și jachetă, adidașii roșii în picioare, un semn al personalității sale neobișnuite. Se pune în mijlocul intersecției și începe să dea indicații șoferilor: unii trebuie să dea înapoi, alții trebuie să vireze la stânga, alții trebuie să vireze la dreapta.

„Joc rolul polițistului rutier”, spune ea, „ca să vă pot trimite mai repede acasă”. Cineva strigă la fereastră: „Slavă Domnului!”.

Scena a fost distribuită online de consilierul municipal Francesco Carpano, care se afla întâmplător acolo.