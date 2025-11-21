VIDEO Daniel Băluță: Mă angajez ca în primele zile de mandat la primăria generală că facem expropierea pentru strada Drumul Brățării

Donează aici. Susține o presă liberă.
Funcționăm ca organizație non-profit, iar banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt destinați integral finanțării proiectului G4Media.
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867
Deschis la Raiffeisen Bank
Candidatul la Primăria Capitalei Daniel Băluță a anunțat că se angajează ca în primele zile de mandat la primăria generală că realizeze expropierea pentru strada Drumul Brățării.
„Pentru că tot ne aflăm în Sectorul 3, discutam cu domnul primar despre o problemă care are nevoie urgentă de rezolvare. Avem nevoie, și e un angajament pe care-l iau în fața oamenilor, ca în primele zile de mandat să facem expropierea pentru strada Drumul Brățării, astfel încât situația a zeci de mii de oameni să intre în normalitate.
Fac această comparație, paralelă între proiectul nostru comun și ceea ce înseamnă impedimentul, obstacolul, pe care nu doar Sectorul 3 îl are, ci și Sectorul 4, și Sectorul 2 îl au în relația cu Primăria Municipiului București. Un lucru important pe care trebuie să-l fac este să armonizez colaborarea și cooperarea Primăriei Municipiului București cu sectoarele. Doar împreună putem să dezvoltăm Bucureștiul așa cum ne dorim”, a afirmat Daniel Băluță.