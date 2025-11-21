VIDEO Daniel Băluță: Mă angajez ca în primele zile de mandat la primăria generală că facem expropierea pentru strada Drumul Brățării

Ascultă articolul

Candidatul la Primăria Capitalei Daniel Băluță a anunțat că se angajează ca în primele zile de mandat la primăria generală că realizeze expropierea pentru strada Drumul Brățării.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Pentru că tot ne aflăm în Sectorul 3, discutam cu domnul primar despre o problemă care are nevoie urgentă de rezolvare. Avem nevoie, și e un angajament pe care-l iau în fața oamenilor, ca în primele zile de mandat să facem expropierea pentru strada Drumul Brățării, astfel încât situația a zeci de mii de oameni să intre în normalitate.

Fac această comparație, paralelă între proiectul nostru comun și ceea ce înseamnă impedimentul, obstacolul, pe care nu doar Sectorul 3 îl are, ci și Sectorul 4, și Sectorul 2 îl au în relația cu Primăria Municipiului București. Un lucru important pe care trebuie să-l fac este să armonizez colaborarea și cooperarea Primăriei Municipiului București cu sectoarele. Doar împreună putem să dezvoltăm Bucureștiul așa cum ne dorim”, a afirmat Daniel Băluță.