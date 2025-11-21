Home » Articole » UPDATE FOTO VIDEO Cetățean moldovean reținut de DIICOT în legătură cu camionul cu arme oprit la Vama Albița / Alte două persoane, reţinute de către procurorii din Republica Moldova / Vehiculul ar fi traversat frontiera cu Ucraina

21 nov. 2025
690
Sursa foto DIICOT
Procurorii DIICOT Iași au reținut vineri, 21 noiembrie, un cetățean moldovean sub acuzațiile de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă calificată și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală.

Bărbatul este acuzat că a condus un ansamblu rutier, în care se aflau 18 rachete antitanc portabil, 8 lansatoare de grenade anti-tanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană și piese ale unei drone.

UPDATE Ora 11.20 Pe 21 noiembrie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Iași au reținut un cetățean moldovean, în vârstă de 37 de ani, cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă calificată și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală.

„Din probele administrate până în acest moment a reieșit că, inculpatul a aderat la un grup infracțional organizat transfrontalier specializat în contrabandă cu arme și muniții cu destinația Israel”, au stabilit anchetatorii.

Pe 20.11.2025, în urma controlului vamal efectuat la intrarea în România (vama Albița), cetățeanul moldovean a fost depistat conducând un ansamblu format din cap tractor și remorcă, în care se aflau 18 rachete antitanc portabil, 8 lansatoare de grenade anti-tanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană și piese ale unei drone.

„Pentru a nu fi descoperite la control, în documentele care însoțeau transportul s-au făcut mențiuni nereale în sensul că încărcătura este constituită din deșeuri metalice. În același scop elementele de armament au fost ambalate în folii metalice, elemente textile și amplasate în cutii de lemn”, susțin procurorii DIICOT.

Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași, cu propunerea de arestare preventivă a cetățeanului moldovean pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile de urmărire penală sunt realizate împreună cu polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași.

Știrea inițială

Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale din Republica Moldova a dispus reţinerea a două persoane în cazul camionului plin cu arme care a fost oprit la Vama Leuşeni – Albiţa. În România, ancheta este coordonată de DIICOT, care nu a anunţat deocamdată măsuri, transmite News.ro.

”De către organul de urmărire penală a Serviciului Vamal, sub conducerea procurorilor PCCOCS, pe caz a fost pornită urmărirea penală conform prevederilor art. 248 alin (7) din Codul penal-Introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul Republicii Moldova – atât prin locuri stabilite pentru control vamal, cât şi prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal – prin ascundere în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclarare sau declarare neautentică în documentele vamale, a armelor şi muniţiilor interzise în circuitul civil sau supuse autorizării, a componentelor esenţiale ale armelor de foc, a mărfurilor strategice, a dispozitivelor militare, a materialelor explozive, acţiuni săvârşite de două sau mai multe persoane”, au transmis procurorii de la Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale.

Aceştia au precizat că a fost creat un grup mixt de urmărire penală, în care pe lângă ofiţerii de urmărire penală şi de investigaţie ai Serviciului Vamal, au fost incluşi ofiţeri de urmărire penală şi de investigaţie din cadrul Inspectoratului Naţional de Investigaţii şi Poliţiei de Frontieră.

”Pe caz, până la moment, urmare a efectuării unui şir întreg de acţiuni de urmărire penală şi de investigaţie care continuă şi la moment, au fost reţinute două persoane pentru 72 de ore, precum şi au fost ridicate mai multe mijloace de probă”, au mai transmis procurorii moldoveni.

Aceştia au precizat că, potrivit informaţiilor preliminare, camionul nu a traversat frontiera cu Ucraina.

”Dosarul este în curs de investigare, astfel încât amănunte urmează să comunicăm la un stadiu ulterior al cercetării penale. Între timp, persoanele vizate beneficiază de prezumţia nevinovăției, potrivit legii”, au mai precizat procurorii.

Un camion plin cu arme de foc şi lansatoare de rachetă, care se îndrepta către Israel, a fost oprit de vameşii moldoveni şi români la Vama Leuşeni – Albiţa, fiind deschisă o amplă anchetă, care în România este coordonată de DIICOT.

