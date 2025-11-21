Home » Articole » Elevii medaliați la competiția internațională Gimnaziada 2025, care au fost susținuți financiar de părinți, nu primesc premii în țară, ci doar cei înscriși de Minister, semnalează un părinte

Elevii medaliați la competiția internațională Gimnaziada 2025, care au fost susținuți financiar de părinți, nu primesc premii în țară, ci doar cei înscriși de Minister, semnalează un părinte

21 nov. 2025
311
Foto: ISF Gymnasiade 2025
Părintele a două fete gemene, eleve în clasa a IX-a, spune pentru că se află într-o situație inedită: ambele fetele au câștigat medalii de aur la competiția sportivă Gimnaziada 2025, la categoria pe echipe, însă doar una dintre ele va primi premiu de la Ministerul Educației. Asta pentru că Ministerul a plătit cheltuielile de participare doar pentru una dintre eleve, fiind alocate doar 4 locuri de la buget, prin Federația Sportului Scolar Universitar. „Sora ei avea medalii în palmares, nu la fel de multe, dar își dorea să participe și ea, așa că noi am suportat cheltuielile, 5.000 de lei. Nu ni s-a spus vreodată că doar cei patru bugetați vor lua burse și premii și ceilalți nu”, a spus părintele pentru Edupedu.ro.

Părintele a două fete gemene, eleve în clasa a IX-a, semnalează faptul că doar una dintre fete va primi premiu de la Ministerul Educației, deși ambele au luat medalii de aur, în proba de echipă.

Mai exact, statul o va recompensa doar pe eleva care a avut un loc „bugetat”, adică pentru care Ministerul Educației a achitat costurile de înscriere și deplasare la Gimnaziada 2025, care anul acesta a avut loc în Serbia în perioada 4-14 aprilie, reiese din anunțul Ministerului.

Pe 15 noiembrie, Ministerul Educației a anunțat că, prin FSSU, va premia elevii medaliați care au făcut parte din delegația înscrisă de FSSU la Gimnaziada U15, elevi selectați de către federațiile sportive naționale din loturile naționale corespondente, conform protocoalelor de colaborare încheiate de FSSU cu federațiile în acest sens.

Reacția a venit după ce Edupedu.ro a scris că Ministerul Educației a tăiat subit premiile olimpicilor sportivi cu peste 100 de medalii la Gimnaziada 2025 și i-a trimis pe părinții lor să întrebe de premii la Federația Sportului Școlar și Universitar.

