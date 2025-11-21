Home » Articole » Șefa diplomației europene: „Uniunea Europeană sprijină orice plan ce ar aduce o pace justă şi durabilă”

Șefa diplomației europene: „Uniunea Europeană sprijină orice plan ce ar aduce o pace justă şi durabilă”

21 nov. 2025
217
Șefa diplomației europene: „Uniunea Europeană sprijină orice plan ce ar aduce o pace justă şi durabilă”
Sursa foto: European Council
Uniunea Europeană va sprijini orice plan de pace pentru Ucraina atât timp cât acesta ar aduce o pace justă şi durabilă şi implică Kievul şi UE, a afirmat vineri şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas, citată de Reuters, transmite Agerpres.

„În ceea ce priveşte planul de pace care înţelegem că i-a fost prezentat preşedintelui (Volodimir) Zelenski, am spus întotdeauna că pentru ca acest plan să funcţioneze trebuie ca din echipă să facă parte ucrainenii şi europenii”, a spus Kallas într-un discurs la Bruxelles.

Potrivit publicaţiei Axios, un plan de pace în 28 de puncte a fost convenit în urma unor consultări între Steve Witkoff, emisar special al preşedintelui american Donald Trump, şi Kirill Dmitriev, emisar economic special al preşedintelui rus Vladimir Putin, fără ca susţinătorii europeni ai Ucrainei să fie informaţi.

Planul prevede ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas şi să-şi limiteze forţele armate. În schimb, Rusia ar urma să restituie Ucrainei părţi din teritoriile ocupate în provinciile Zaporojie şi Herson, ar accepta ca Ucraina să primească garanţii de securitate occidentale, dar fără aderarea la NATO şi fără prezenţa de trupe străine, iar teritoriile din Donbas cedate Rusiei ar deveni zone demilitarizate.

Preşedintele ucrainean a respins constant posibilitatea unei cedări de teritorii către Rusia. De partea sa, Moscova se opune oricărei desfăşurări de trupe din ţările NATO ca garanţie de securitate pentru Ucraina.

