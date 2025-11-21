Ascultă articolul

Judd Trump nu a avut parte de o zi fantastică la masa de joc, dar cu toate acestea s-a impus categoric, scor 4-0, contra veteranului Mark Williams (50 de ani) la Riad Snooker Championship, în sferturi. La finalul partidei, liderul mondial a spus că nu l-a văzut vreodată pe multiplul campion mondial din Țara Galilor jucând atât de slab.

Judd a avut unele probleme cu tacul, dar și cu creta, dar cu toate acestea nu i-a cedat vreun frame lui Mark.

Succesul cu 4-0 nu lasă loc de prea multe interpretări, iar liderul mondial din snooker spune că nu l-a văzut vreodată pe Williams jucând așa modest.

Mark a avut nenumărate șanse să-l pedepsească pe mult mai tânărul său rival (Trump are 36 de ani), dar a ratat inexplicabil de fiecare dată.

„M-am simțit destul de lent, m-am simțit destul de greoi și eram puțin nervos, iar faptul că Mark rata totul m-a făcut și mai nervos”, a declarat Trump pentru TNT Sports.

„Am fost foarte surprins (n.r. de felul slab în care a jucat), nu l-am mai văzut jucând așa până acum, așa că mă bucur că a făcut-o”, a spus Trump pentru sursa citată.

„Încă aștept o victorie (n.r. să triumfe într-un turneu), dar vreau să spun că au fost suișuri și coborâșuri în acest sezon”, a continuat Trump.

„Dar am ajuns totuși în finale, nu e ca și cum aș fi pierdut de fiecare dată în primul tur, așa că este vorba de linii fine în acest joc.

Vor fi perioade în cariera ta în care vei pierde finale, dar important este modul în care le gestionezi și cum revii.

Încerc să nu mă stresez, dar vreau să câștig fiecare turneu. Chiar dacă nu aveam mari așteptări, tot eram nervos, pentru că vreau să câștig la fel de mult ca întotdeauna.

Așadar, indiferent de turneu, cred că aici este puțin diferit, datorită publicului și condițiilor excelente. Ca jucător de snooker, este o arenă grozavă în care să joci și o atmosferă fantastică”, completează Judd Trump.

Riad Snooker Championship, rezultate sferturi

Mark Allen – John Higgins 4-2

Kyren Wilson – Neil Robertson 0-4

Judd Trump – Mark Williams 4-0

Zhao Xintong – Shaun Murphy 4-2

Semifinale

Mark Allen – Neil Robertson

Judd Trump – Zhao Xintong

În semifinale se joacă după sistemul cel mai bun din șapte frame-uri (adică primul la 4), iar în marea finală după sistemul cel mai bun din 9 frame-uri (adică primul la 5).

Arabii au break maxim de 167 de puncte, grație unei bile aurii: Cine reușește „să măture” masa primește 1 milion de dolari

Nu a fost câștigat până acum premiul special de un milion de dolari oferit de organizatorii arabi.

După banii mulți investiți în fotbal și tenis, arabii aduc sume amețitoare și în snooker.

Turneul demonstrativ de la Riad (din această săptămână) oferă un premiu aparte tuturor jucătorilor care evoluează în Arabia Saudită.

Concret, există un break „maxim” de 167 de puncte care este recompensat cu un milion de dolari.

Este adevărat că breakul maxim din snooker este de 147 de puncte, dar arabii au venit cu o „bilă aurie” suplimentară care valorează 20 de puncte (n.r. bila aurie este plasată pe manta inferioară, la jumătatea distanței dintre buzunarul „verde” și cel „galben”).