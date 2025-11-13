G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Duel de legendă în snooker: Selby trece de Williams după o…

Mark Selby, de patru ori campion mondial la snooke, surprins la masa de joc.
Mark Selby / Sursa foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

VIDEO Duel de legendă în snooker: Selby trece de Williams după o revenire spectaculoasă

Sportz13 Noi 0 comentarii

Mark Selby a trecut după un meci spectaculos de Mark Williams, departajarea dintre cei doi făcându-se într-un frame decisiv. Victoria i-a adus lui Selby calificarea în sferturile Champions of Champions la snooker.

Ocupant al locului 11 în ierarhia mondială, Mark Selby a avut parte de un start anevoios de meci: a fost condus cu 2-0.

A revenit spectaculos, a câștigat următoarele patru frame-uri consecutive, iar tabela îi zâmbea complice: 4-2 în favoarea englezului.

A urmat însă un nou pasaj de meci în care Selby nu a fost la nivelul pretențiilor, iar veteranul Williams a știut cum să profite. De la 2-4, galezul a trecut din nou în avantaj: 5-4.

Mark Williams s-a aflat în situația de a fi la un singur frame distanță de victorie.

Nu a fost însă cazul, iar asta pentru că Selby a pus în scenă o nouă revenire: a făcut „reglajele” necesare, iar pe un final dramatic de meci a reușit să întoarcă în favoarea sa scorul încă o dată: succes cu 6-5.

Break-urile lui Selby au fost de 81, 136, 70, 70, 95 și 69 de puncte, în timp ce Williams a răspuns cu unele de 77, 136, 71, 54 și 72 de puncte.

Mai sunt de disputat din optimi:

  • John Higgins și Xiao Guodong
  • Tom Ford vs Neil Robertson

Semifinale:

Zhao Xintong – Judd Trump

Mark Selby – Higgins/Guodong/Ford/Roberston

Champions of Champions are loc în Leicester Arena, are premii totale în valoare de £440.000, iar marele campion va pleca acasă cu un cec în valoare de £150.000 (nu este un eveniment de clasament).

Campionul en-titre este Mark Williams, titlul cucerit la ediția din 2024.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.