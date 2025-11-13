VIDEO Duel de legendă în snooker: Selby trece de Williams după o revenire spectaculoasă

Mark Selby a trecut după un meci spectaculos de Mark Williams, departajarea dintre cei doi făcându-se într-un frame decisiv. Victoria i-a adus lui Selby calificarea în sferturile Champions of Champions la snooker.

Ocupant al locului 11 în ierarhia mondială, Mark Selby a avut parte de un start anevoios de meci: a fost condus cu 2-0.

A revenit spectaculos, a câștigat următoarele patru frame-uri consecutive, iar tabela îi zâmbea complice: 4-2 în favoarea englezului.

A urmat însă un nou pasaj de meci în care Selby nu a fost la nivelul pretențiilor, iar veteranul Williams a știut cum să profite. De la 2-4, galezul a trecut din nou în avantaj: 5-4.

Mark Williams s-a aflat în situația de a fi la un singur frame distanță de victorie.

Nu a fost însă cazul, iar asta pentru că Selby a pus în scenă o nouă revenire: a făcut „reglajele” necesare, iar pe un final dramatic de meci a reușit să întoarcă în favoarea sa scorul încă o dată: succes cu 6-5.

Break-urile lui Selby au fost de 81, 136, 70, 70, 95 și 69 de puncte, în timp ce Williams a răspuns cu unele de 77, 136, 71, 54 și 72 de puncte.

Mai sunt de disputat din optimi:

John Higgins și Xiao Guodong

Tom Ford vs Neil Robertson

Semifinale:

Zhao Xintong – Judd Trump

Mark Selby – Higgins/Guodong/Ford/Roberston

Champions of Champions are loc în Leicester Arena, are premii totale în valoare de £440.000, iar marele campion va pleca acasă cu un cec în valoare de £150.000 (nu este un eveniment de clasament).

Campionul en-titre este Mark Williams, titlul cucerit la ediția din 2024.