Un nou supestar s-a născut în snookerul mondial: „Îmi amintește de regretatul Paul Hunter”

Legendarul John Higgins a fost învins în finala International Championship de la Nanjing, iar după ce a pierdut a precizat că snookerul mondial are un nou superstar în persoana lui Wu Yize (22 de ani). „Îl compar cu marele Paul Hunter, care nu mai este printre noi”, a spus scoțianul.

Ajuns în finala de la Nanjing, Higgins nu a avut răspunsurile necesare pentru a-l învinge pe Wu Yize.

Jucătorul chinez s-a impus cu 10-6 la capătul celui mai bun turneu pe care l-a făcut până acum în carieră.

La finalul duelului, Higgins a spus că o nouă stea s-a născut în snookerul mondial, după ce Wu a bifat primul său turneu de clasament din palmares.

Comparația cu Paul Hunter (triplu campion de Masters) este una măgulitoare pentru Yize.

„Wu îmi amintește foarte mult de regretatul Paul Hunter, prin felul în care joacă. Este noul superstar”, a declarat Higgins.

„Sunt încântat că am ajuns în finală, dar sunt dezamăgit de felul în care am jucat. Nu am fost suficient de bun. Wu a fost fantastic.

Mă bucur că mama și tatăl lui sunt aici. Îmi trezește amintiri. Ar putea deschide porțile. Asta demonstrează că snookerul este pe mâini bune.

Mă bucur că probabil mă voi retrage în câțiva ani, cu jucători ca el care vin din urmă. Este o vedetă absolută”, a spus John Higgins, citat de tntsports.co.uk.

„Sincer, este incredibil”, a declarat Wu. „După ce l-am învins pe Judd Trump, am început să mă gândesc la întreaga călătorie și mi s-a părut ireal.

Cred că unul dintre lucrurile bune a fost că am început foarte bine ambele sesiuni ale finalei. Faptul că aveam un avantaj m-a ajutat să mă relaxez. Totul a decurs cam așa cum mi-am dorit.

A fost o lungă așteptare de când am ajuns în finala Scottish Open și English Open anul trecut. Uneori, sincer, m-am simțit destul de descumpănit, dar în adâncul sufletului meu am crezut întotdeauna că am capacitatea de a câștiga un titlu.

Părinții mei sunt totul pentru mine. Tatăl meu a fost alături de mine încă de când eram copil, mereu lângă mine. M-a ajutat foarte mult, mai ales în momentele dificile din Marea Britanie. Îi sunt foarte recunoscător pentru tot ce a făcut pentru mine”, a transmis noul campion de la International Championship.

Câștigător al trofeului la Nanjing, Wu Yize (22 de ani) va pleca acasă cu un cec în valoare de £175.000.

Victoria lui Wu continuă, de asemenea, tendința ca fiecare turneu să fie câștigat de un jucător diferit în acest sezon.

Stephen Maguire, Kyren Wilson, Neil Robertson, Xiao Guodong, Mark Allen, Shaun Murphy, Mark Williams, Jack Lisowski și Wu au primit trofee de la începutul sezonului, în luna iunie a acestui an.

Campionatul Campionilor la snooker începe luni, următorul turneu de clasament fiind primul eveniment Triple Crown al sezonului, Campionatul Regatului Unit de la York.