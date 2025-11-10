Directorul FBI, Kash Patel, a mers în vizită în China pentru discuţii legate de fentanil, un opioid considerat principala cauză a deceselor provocate de supradoze în SUA

Directorul FBI, Kash Patel, a mers în vizită în China săptămâna trecută pentru a discuta despre fentanil şi chestiuni privind aplicarea legii, în urma unui summit între preşedintele american Donald Trump şi omologul său chinez Xi Jinping, în care cei doi lideri au salutat „consensul” pe această temă, au informat două surse familiarizate cu această chestiune, relatează luni Reuters.

Una dintre surse a declarat că directorul FBI a ajuns vineri la Beijing şi a discutat cu oficiali chinezi sâmbătă.

Vizita lui Patel la Beijing nu a fost anunţată oficial nici de SUA, nici de China, şi este relatată de Reuters pentru prima dată, transmite Agerpres.

Ministerul chinez al Comerţului a anunţat luni că Beijingul va face modificări la catalogul de precursori chimici utilizaţi pentru fabricarea de fentanil şi va solicita licenţe pentru exportul anumitor substanţe chimice către Statele Unite, Canada şi Mexic.

Ministerul chinez al Securităţii Publice, Ministerul de Externe şi ambasada SUA din Beijing nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii din partea Reuters.

Preşedintele american Donald Trump a redus de la 20% la 10% tarifele vamale impuse bunurilor chineze ca represalii pentru fluxul de fentanil, după ce a ajuns la un acord în cadrul discuţiilor pe care le-a avut luna trecută cu omologul său chinez Xi Jinping.

Preşedintele Xi Jinping „va depune eforturi considerabile pentru a opri fluxul” de fentanil, un opioid considerat principala cauză a deceselor provocate de supradoze în SUA, a declarat Trump după discuţii.

Oficialii chinezi apără ferm măsurile luate în ceea ce priveşte fentanilul, spunând că au fost făcuţi deja paşi importanţi pentru a reglementa precursorii chimici utilizaţi pentru fabricarea acestui opioid şi acuză Washingtonul că foloseşte această chestiune drept „şantaj”.