G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Directorul FBI, Kash Patel, a mers în vizită în China pentru discuţii…

fentanil sua china
sursa foto: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia

Directorul FBI, Kash Patel, a mers în vizită în China pentru discuţii legate de fentanil, un opioid considerat principala cauză a deceselor provocate de supradoze în SUA

Articole10 Noi • 100 vizualizări 0 comentarii

Directorul FBI, Kash Patel, a mers în vizită în China săptămâna trecută pentru a discuta despre fentanil şi chestiuni privind aplicarea legii, în urma unui summit între preşedintele american Donald Trump şi omologul său chinez Xi Jinping, în care cei doi lideri au salutat „consensul” pe această temă, au informat două surse familiarizate cu această chestiune, relatează luni Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Una dintre surse a declarat că directorul FBI a ajuns vineri la Beijing şi a discutat cu oficiali chinezi sâmbătă.

Vizita lui Patel la Beijing nu a fost anunţată oficial nici de SUA, nici de China, şi este relatată de Reuters pentru prima dată, transmite Agerpres.

Ministerul chinez al Comerţului a anunţat luni că Beijingul va face modificări la catalogul de precursori chimici utilizaţi pentru fabricarea de fentanil şi va solicita licenţe pentru exportul anumitor substanţe chimice către Statele Unite, Canada şi Mexic.

Ministerul chinez al Securităţii Publice, Ministerul de Externe şi ambasada SUA din Beijing nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii din partea Reuters.

Preşedintele american Donald Trump a redus de la 20% la 10% tarifele vamale impuse bunurilor chineze ca represalii pentru fluxul de fentanil, după ce a ajuns la un acord în cadrul discuţiilor pe care le-a avut luna trecută cu omologul său chinez Xi Jinping.

Preşedintele Xi Jinping „va depune eforturi considerabile pentru a opri fluxul” de fentanil, un opioid considerat principala cauză a deceselor provocate de supradoze în SUA, a declarat Trump după discuţii.

Oficialii chinezi apără ferm măsurile luate în ceea ce priveşte fentanilul, spunând că au fost făcuţi deja paşi importanţi pentru a reglementa precursorii chimici utilizaţi pentru fabricarea acestui opioid şi acuză Washingtonul că foloseşte această chestiune drept „şantaj”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Guvernul federal mexican l-a extrădat pe traficantul de droguri chinez Zhi Dong Zhang în Statele Unite / „Fratele Wang” este acuzat că a aprovizionat cartelurile Sinaloa şi Jalisco Nueva Generacion, pe care Washingtonul le consideră principalii vinovaţi de traficul de fentanil pe teritoriul său

Articole24 Oct 2025 • 226 vizualizări
0 comentarii

CNN: 15 agenți FBI ar fi fost dați afară pentru că au fost fotografiaţi îngenunchiați într-un omagiu adus afroamericanului George Floyd, ucis de către un poliţist alb

Articole27 Sep 2025
0 comentarii

SUA revocă vize pentru oameni de afaceri indieni, invocând legături cu traficul de precursori de fentanil / Trump a impus anterior tarife vamale de 50% asupra importurilor indiene, deteriorând relaţiile bilaterale

Articole19 Sep 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.