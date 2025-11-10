VIDEO Nicușor Dan: România are toate datele pentru a deveni un hub de inovație și producție în industria de apărare în Europa de Sud-Est / Avem tradiție, avem oamenii calificați, deci nu pornim de la zero

Președintele Nicușor Dan a declarat, luni, că România are toate datele pentru a deveni un hub de inovație și producție în industria de apărare în Europa de Sud-Est, pentru că are tradiție și oamenii calificați.

Nicușor Dan a participat la Conferința privind Cooperarea Industrială în Domeniul Apărării dintre Germania și România, organizată de Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK România), sub Înaltul Patronaj al Președintelui României.

„România are toate datele pentru a deveni un hub de inovație și producție în industria de apărare în Europa de Sud-Est. De ce? În primul rând pentru că are o tradiție, asta înseamnă că există oameni, chiar dacă companiile noastre care vin dintr-o epocă în care România produce și exporta mult (…) nu sunt în situația cea mai fericită, totuși ele au oameni care au încă o expertiză care poate să fie folosită. (…)

Industria de apărare necesită tot mai multă tehnologie și din nou aici România stă destul de bine, adică școala noastră produce oameni. (…)

Pentru toate investițiile necesare în facilități noi, nu este nevoie să pornim de la zero. Companiile din România comunistă au toate utilitățile și condițiile geografice de protecție de care au nevoie pentru a începe de la niște condiții care sunt deja îndeplinite. (…) Un know-how și o abordare nouă managerială pot să revitalizeze foarte repede oportunitățile industriei românești de apărare și avem și banii”, a afirmat președintele Nicușor Dan.

Declarațiile președintelui Nicușor Dan: