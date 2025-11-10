Cumpărătorii din generația Z nu se mai satură de parfumuri: Coty și Estee profită de acest lucru

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Parfumurile au devenit un produs de bază pentru cumpărătorii din generația Z, categoria de cumpărători cu cea mai rapidă creștere la nivel global, iar giganții din industria cosmetică sunt pregătiți să profite de această tendință, scrie Fashion Network.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Odată considerate un lux, parfumurile sunt acum un produs indispensabil pentru tinerii consumatori care doresc să-și exprime stilul și să-și îmbunătățească starea de spirit în contextul incertitudinii economice. Este noul „efect ruj”, spun analiștii, referindu-se la o teorie economică care sugerează că consumatorii tind să cumpere articole de lux mici în loc de bunuri scumpe atunci când economia se clatină.

Estee Lauder, L’Oréal și Coty, proprietarii unor mărci de parfumuri precum Le Labo, Tom Ford, Valentino, Yves Saint Laurent, Emporio Armani și Ambre Antique, profită de acest hype. Aceste companii au declarat în rapoartele financiare din ultimele săptămâni că vor investi mai mult în afacerile cu parfumuri, care au devenit principalul motor al vânzărilor.

Miercuri, Coty a prezentat o prognoză trimestrială optimistă, mizând pe creșterea cererii pentru parfumurile Calvin Klein și Hugo Boss. Directorul financiar Laurent Mercier a declarat că compania va extinde afacerea.

„Este o modalitate fantastică pentru generația Z de a intra în această categorie. Așadar, răspunde într-adevăr unor nevoi importante ale consumatorilor”, a declarat Mercier pentru Reuters.

Aproximativ 38% din cheltuielile totale pentru parfumuri în cele 26 de săptămâni care s-au încheiat în iulie au provenit de la gospodării cu membri din generația Z, potrivit firmei de date Circana.

Estee Lauder, proprietarul Jo Malone, a înregistrat, de asemenea, o creștere în segmentul parfumurilor, care a contribuit la compensarea cererii reduse pentru produse de machiaj. Segmentul parfumurilor a crescut cu 14%, conform raportărilor, în trimestrul încheiat în septembrie.

În schimb, Elf Beauty, o companie care a câștigat popularitate în ultimii ani datorită produselor de machiaj ieftine și imitațiilor marcilor renumite, a raportat rezultate mai slabe decât se aștepta, invocând tarifele și cheltuielile reduse ale consumatorilor. Acțiunile companiei, care nu comercializează parfumuri, au scăzut cu mai mult de o treime joi.

Marile companii de cosmetice își extind, de asemenea, portofoliul de parfumuri prin achiziții sau renunțând la unitățile de afaceri cu creștere lentă pentru a elibera fluxul de numerar și a investi în parfumuri.

În octombrie, L’Oréal a încheiat o tranzacție în valoare de 4,7 miliarde de dolari pentru a cumpăra mărci de cosmetice și parfumuri de la Kering, asigurându-și licențe rare pe 50 de ani, inclusiv Gucci. Coty, pe de altă parte, explorează vânzarea unor mărci precum CoverGirl și Rimmel pentru a se concentra pe parfumuri, o categorie care reprezintă acum trei sferturi din vânzările sale totale.

„Parfumurile trăiesc un moment cultural”, a declarat Kendal Ascher, un director executiv senior al Estee, pentru Reuters. „Creșterea veniturilor disponibile și expansiunea clasei de mijloc în China, India și Orientul Mijlociu alimentează creșterea susținută a categoriei.”

Estee a deschis anul acesta aproximativ 40 de noi buticuri independente de parfumuri la nivel global, inclusiv noi magazine flagship în SoHo, New York, și a inaugurat un atelier global de parfumuri în Paris. Ascher a declarat că compania a investit în instrumente bazate pe inteligență artificială care traduc modul în care consumatorii vorbesc despre parfumuri, asociind cuvinte precum „luminos” sau „fericit” cu familii de parfumuri și a creat videoclipuri TikTok pe baza acestora pentru a atrage cumpărătorii din generația Z.

În ultimul an, creșterea globală a vânzărilor de parfumuri a depășit-o pe cea a produselor de machiaj și îngrijire a pielii, potrivit datelor Circana. Vânzările de parfumuri de lux au crescut cu 6%, până la 3,9 miliarde de dolari, în prima jumătate a anului 2025, în timp ce vânzările de produse de machiaj de lux au crescut cu 1%, iar cele de produse de îngrijire a pielii de lux au scăzut cu 1% în aceeași perioadă.

„Este un segment de produse care oferă consumatorilor un gust de prestigiu, calitate sau statut (sau răsfăț personal) fără prețul produselor premium/de lux”, a declarat Michael Ashley Schulman, director de investiții la Running Point.