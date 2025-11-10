G4Media.ro
Un bărbat acuzat că a agresat sexual o fată de 14 ani…

Cătușe la mâini
Sursa foto: Dreamstime

Un bărbat acuzat că a agresat sexual o fată de 14 ani în faţa unei biserici din Capitală a fost reţinut / Dus la secţie, agresorul a devenit violent şi a muşcat un poliţist

Un bărbat în vârstă de 24 de ani, acuzat că a agresat sexual o fată de 14 ani în faţa unei biserici din Capitală încercând că o sărute cu forţa şi atingând-o într-o zonă intimă, a fost reţinut de poliţiştii sesizaţi prin Serviciul de Urgenţă 112.

Dus la secţia de poliţie, agresorul a devenit violent în momentul reţinerii şi l-a muşcat pe un poliţist care a intervenit să nu-şi facă rău singur, transmite News.ro.

Poliţiştii bucureşteni au reţinut, duminică, un bărbat în vârstă de 24 de ani, într-un dosar penal privind oagresiune sexuală săvârşită asupra unui minor, informează Poliţia Capitalei.

Potrivit sursei citate, Serviciul Agresiuni Sexuale a fost sesizat, prin apel la 112, că o fată de 14 ani ar fi fost agresată sexual, în timp ce se afla în faţa unui lăcaş de cult din Sectorul 3. Poliţiştii care s-au deplasat la faţa locului i-au identificat atât pe minora care ar fi fost agresată sexual, cât şi pe bărbatul bănuit de comiterea faptei.

Cei doi au fost conduşi la Poliţie pentru stabilirea faptelor şi a împrejurărilor în care s-au produs acestea şi pentru a fi luate măsurile care se impun.

În baza probelor, anchetatorii au stabilit că, duminică după prânz, în timp ce minora se afla în faţa unui lăcaş de cult, profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra, bărbatul ar fi atins-o într-o zonă intimă şi ar fi încercat să o sărute.

Astfel, bărbatul a fost reţinut pentur 24 de ore, iar în momentul punerii în aplicare a acestei măsuri, acesta s-a manifestat violent încercând să-şi facă rău singur, moment în care a fost imobilizat, însă l-a mușcat pe unul dintre poliţişti , rănindu-l.

Poliţiştii Serviciului Agresiuni Sexuale continuă cercetările, sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru agresiune sexuală asupra unui minor.

În ceea ce priveşte fapta împotriva poliţistului, cercetările vor fi preluate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

