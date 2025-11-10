Poliția s-a sesizat în cazul doctorului Cristian Andrei, despre care PressOne a scris că a făcut psihoterapie fără să aibă atestat de la Colegiul Psihologilor

Poliția Capitalei anunță, printr-un comunicat de presă transmis luni, că s-a sesizat din oficiu în cazul doctorului Cristian Andrei, despre care PressOne a scris luni că a făcut psihoterapie fără să aibă atestat de la Colegiul Psihologilor.

Doctorul Cristian Andrei, cel mai mediatizat psihoterapeut al României, practică fără atestat de la Colegiul Psihologilor, arată o anchetă PressOne publicată luni.

Jurnaliștii PressOne susțin că medicul psihiatru a recunoscut că nu are atestat de liberă practică în psihoterapie și afirmă că nici nu are de gând să ceară unul.

Cristian Andrei este medic psihiatru specializat în neuropsihiatrie infantilă din anul 1993, mai arată sursa citată.

La acea vreme, psihoterapia nu era reglementată în România și nici nu exista vreo autoritate care să monitorizeze bunele practici în domeniul psihologiei. Absolvenții de medicină psihiatrică însă obțineau competențe de bază în psihoterapie la finalizarea licenței.

Din 2004 însă, după înființarea Colegiului Psihologilor din România și după modificările aduse legislației, psihoterapia a devenit o specializare separată, care aparține exclusiv de Colegiul Psihologilor. Pentru practicarea ei este obligatorie completarea studiilor de către absolvenții de medicină și alte categorii din domeniile socio-umaniste, cu școli de formare în psihoterapie de lungă durată (de 2-3 ani) și doi ani de supervizare. Cristian Andrei nu bifează niciuna din cele două cerințe, spun jurnaliștii PressOne.

Prima mențiune în spațiul public care îi atribuie lui Cristian Andrei titulatura de psihoterapeut datează din 2002, potrivit arhivei digitale Arcanum, în ziarul Evenimentul Zilei. De atunci, nimeni nu a pus la îndoială competențele dr. Cristian Andrei, inclusiv Colegiul Psihologilor din România, ca organism de monitorizare a bunelor practici în domeniu.

Pe acest fond a devenit unul dintre „cei mai cunoscuți psihologi din România” și protagonist al mai multor emisiuni cu teme din domeniul psihologiei. În realitate, competențele lui Cristian Andrei sunt de medic psihiatric pentru copii: diagnostică și prescrie tratament psihiatric adolescenților și copiilor, mai susțin jurnaliștii citați.

Comunicatul Poliției București

Având în vedere informațiile apărute în spațiul public referitoare la un bărbat care ar fi desfășurat activități în domeniul psihoterapiei, fără a deține atestatele legale necesare și care ar fi comis acte de natură sexuală asupra unor paciente, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București face următoarele precizări:*

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale – Sector 1 s-au sesizat din oficiu pentru stabilirea situației de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Cercetările sunt în desfășurare, în vederea administrării probatoriului necesar, conform prevederilor legale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.

Facem apel către cetățenii care au fost victime ale unor fapte similare sau care dețin informații ce pot sprijini ancheta să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție ori să sesizeze de urgență prin apel la numărul 112.

Poliția Capitalei tratează cu maxim profesionalism și responsabilitate toate cazurile de acest tip, acordând o atenție deosebită protejării victimelor și clarificării complete a situațiilor semnalate.