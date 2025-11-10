Piastri și Hamilton, penalizați suplimentar după cursa din Brazilia – Pilotul McLaren, în pericol de o suspendare

Oscar Piastri și Lewis Hamilton au primit penalizări suplimentare după încheierea Marelui Premiu de Formula 1 din Brazilia. Concret, pilotul McLaren a primit două puncte de penalizare pe superlicența de pilot, iar Lewis unul, transmite racingnews365.com.

În timpul cursei de la Interlagos, Piastri a fost găsit vinovat de incidentul în care au mai fost implicați Kimi Antonelli (Mercedes) și Charles Leclerc (Ferrari).

Pilotul Scuderiei a fost în cele din urmă obligat să abandoneze, iar Oscar a primit o penalizare de 10 secunde în timpul cursei de duminică.

Piastri încheiat cursa doar pe locul 5, iar acum distanța față de liderul și coechipierul Norris este de 24 de puncte.

Trebuie menționat faptul că situația lui Piastri este delicată: a ajuns la un total de opt puncte de penalizare pe superlicență în ultimul an, iar acum se află la doar patru puncte de o suspendare automată de o cursă.

În ceea ce-l privește pe Hamilton, el a primit în timpul Grand Prix-ului o penalizare de cinci secunde, dar în cele din urmă nu a încheiat cursa (impactul cu mașina lui Colapinto a avariat serios monopostul lui Lewis).

Britanicul a acumulat în ultimul an trei puncte de penalizare pe superlicența de pilot și nu este în pericol pentru vreo suspendare.

De penalizările comisarilor de cursă nu a scăpat nici Yuki Tsunoda, de la RedBull: a primit două puncte de penalizare pentru un incident cu Lance Stroll, ajungând la un total de șapte puncte în ultimele 12 luni.

Reamintim că regulamentul FIA spune că orice pilot care acumulează 12 puncte de penalizare într-un interval de un an este suspendat automat pentru o cursă.

Clasamentul piloților după cursa din Brazilia

Lando Norris (McLaren) 390 puncte Oscar Piastri (McLaren) 366 Max Verstappen (RedBull) 341 George Russell (Mercedes) 276 Charles Leclerc (Ferrari) 214 Lewis Hamilton (Ferrari) 148 Kimi Antonelli (Mercedes) 122 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43 Isack Hadjar (Racing Bulls) 43 Oliver Bearman (Haas) 40 Fernando Alonso (Aston Martin) 40 Carlos Sainz (Williams) 38 Liam Lawson (Racing Bulls) 36 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

McLaren 756 puncte / campioană Mercedes 398 RedBull 366 Ferrari 362 Williams 111 Racing Bulls 82 Aston Martin 72 Haas 70 Kick Sauber 62 Alpine 22.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1