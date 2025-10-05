George Russell, învingător pe circuitul stradal Marina Bay / McLaren, campioană la constructori cu șase etape înainte de finalul sezonului

George Russell (Mercedes) a fructificat pole position-ul câștigat în calificări și a controlat aproape toată cursa de pe circuitul stradal Marina Bay al Marelui Premiu din Singapore, duminică. McLaren sărbătorește astăzi titlul mondial la constructori cu șase etape înainte de finalul sezonului, după o campanie dominată autoritar.

Cu această victorie, McLaren, campioana en-tire, ajunge pe locul doi în ierarhia mondială all-time a constructorilor. Titlul echipei „papaya” a fost adus la Singapore de locul trei ocupat de Lando Norris (+6.066).

Verstappen a terminat pe locul doi, la mai bine de cinci secunde diferență față de lider.

A doua victorie din acest sezon a lui Russell a venit pe fondul unei curse liniștite, în care a condus aproximativ pe toată durata ei, pe un circuit pe care se depășește foarte greu, ceea ce au subliniat, de asemenea, Lando și Max la declarațiile de la finalul cursei.

Pe patru a terminat celălalt pilot McLaren, Oscar Piastri (+8.146), iar pe cinci a venit Kimi Antonelli (+33.681). Lista continuă cu Ferrari-urile lui Charles Leclerc și Lewis Hamilton, urmate de Fernando Alonso (Aston Martin), Oliver Bearman (Haas) și Carlos Sainz (Williams).

George never looked back! 🙌 Here’s your points-finishers from the Singapore Grand Prix 📈#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/ZWENfzdvHo — Formula 1 (@F1) October 5, 2025

McLAREN ARE THE 2025 CONSTRUCTORS’ CHAMPIONS! 👏 In a class of their own 👑#F1 pic.twitter.com/rHrd7jOmsK — Formula 1 (@F1) October 5, 2025

Clasamentul piloților din Formula după cursa de la Singapore

1 Oscar Piastri (McLaren) 336 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 314

3 Max Verstappen (RedBull) 273

4 George Russel (Mercedes) 237

5 Charles Leclerc (Ferrari) 173

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 127

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 88

8 Alexander Albon (Williams) 70

9 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

10 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 37

11 Fernando Alonso (Aston Martin) 34

12 Carlos Sainz (Williams) 32

13 Lance Stroll (Aston Martin) 32

14 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

15 Esteban Ocon (Haas) 28

16 Pierre Gasly (Alpine) 20

17 Yuki Tsuonoda (RedBull) 20

18 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 18

19 Oliver Bearman (Haas) 18

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 650 puncte

2 Mercedes 325

3 Ferrari 300

4 RedBull Racing 290

5 Williams 102

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 66

8 Kick Sauber 55

9 Haas 46

10 Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1