Formula 1: Ella Häkkinen, fiica de 14 ani a campionului mondial Mika Häkkinen, intră în echipa McLaren / Va face parte din programul de dezvoltare
Echipa McLaren, campioană mondială a constructorilor în Formula 1 în acest an, a integrat-o pe Ella Häkkinen, în vârstă de 14 ani, fiica dublu campionului mondial finlandez Mika Häkkinen (în 1998 şi 1999), în programul său de dezvoltare a piloţilor, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Tânăra s-a remarcat anul trecut la Champions of the Future Academy din Italia şi a obţinut deja victorii şi podiumuri în karting în toată Europa. Ea va fi cea mai tânără pilotă din program.
Tatăl ei, „finlandezul zburător”, a sugerat deja că ea ar putea deveni prima femeie pilot de Formula 1 din 1976, după italianca Lella Lombardi. „Ella este extrem de talentată. Nu spun asta doar ca tată, ci şi din experienţa mea de fost pilot de top”, a declarat el pentru cotidianul finlandez Ilta-Sanomat luna trecută.
McLaren a anunţat că tânăra finlandeză va efectua teste cu monoposturi în vederea sezonului 2027. Alături de ea vor mai fi alte două tinere: britanicele Ella Loyd (20 de ani) şi Ella Stevens (19 ani). Cea din urmă este singura care a obţinut o victorie în categoria regină a kartingului britanic.
„Deşi recunosc că mai sunt multe de făcut pentru a creşte reprezentarea femeilor în sportul cu motor, sunt extrem de mândru de progresele înregistrate în acest domeniu”, a declarat Zak Brown, CEO al McLaren Racing. „Faptul că avem acum trei tinere talentate în programul nostru de dezvoltare este cu adevărat entuziasmant. Abia aştept să le văd pe circuit.”
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.