BREAKING Premierul Bolojan: Probabil că săptămâna viitoare ne asumăm răspunderea pe reforma administrației / E foarte probabil ca bugetul pe 2026 să nu îl putem închide în decembrie și să ne lungim cu el în ianuarie
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni că ”e foarte probabil ca bugetul pe 2026 să nu îl putem închide în decembrie și să ne lungim cu el în ianuarie”. El a spus că motivul acestei întârzieri probabile este nevoia de legislație ”pentru un buget predictibil”. Șeful executivului a mai spus că cel mai probabil săptămâna viitoare guvernul își va asuma răspunderea pe pachetul de reformă în administrația locală și centrală.
Reamintim că dacă bugetul de stat nu e adoptat până la 1 ianuarie, instituțiile de stat trebuie să funcționeze cu o fracțiune de 1/12 din bugetul de anul trecut.
Declarații Ilie Bolojan la Asociația Municipiilor din România:
- E foarte probabil ca bugetul pe 2026 să nu îl putem închide în decembrie și să ne lungim cu el în ianuarie pentru că, înainte de adoptarea bugetului, trebuie să adoptăm toată legislația necesară pentru un buget predictibil.
- Noi suntem în situația să închidem bugetul cu 8,4% deficit și ne-am angajat pentru anul viitor cât mai aproape de 6%.
- Noi ne-am împrumutat accelerat ca țară în ultimii 5 ani. Pe fondul acestei creșteri a împrumuturilor, am ajuns la credite de peste 200 miliarde de euro.
- Jumătate din deficit e reprezentat de dobânzi
- Sper ca de anul viitor impozitele la persoanele fizice la proprietăți și mașini să crească
- Marja noastră de mișcare în buget e destul de redusă din cauza deficitului bugetar
- Reforma în administrație: după o perioadă prea lungă, am căzut de acord de principiu pe acest pachet important de reformă și e foarte posibil ca săptămâna viitoare să începem procedura de angajare a răspunderii pe reforma administrația locală și centrală
- Propunerea e de reducere a cheltuielilor cu 10%. În administrația locală, baza de calcul e grila stabilită prin ordonanța 63.
- Reforma administrației va include și mecanisme pentru primării să-și încaseze taxele și impozitele locale
- Dacă pachetul de reformă a administrației nu va avea probleme de constituționalitate, va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026
- Pachetul de reformă creează condițiile de descentralizare
- Pe jocurile de noroc, municipalitățile vor avea libertatea totală de a le interzice total sau parțial sau de a impune taxe noi
- În ce privește investițiile, am avut o supra contractare dublă în ultimul an
- Am reușit să închidem renegocierea PNRR săptămâna trecută atât în ce privește aprobările de la Comisia Europeană, cât și în ce privește proiectele supra contractate în administrația locală
