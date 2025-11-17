BREAKING Premierul Bolojan: Probabil că săptămâna viitoare ne asumăm răspunderea pe reforma administrației / E foarte probabil ca bugetul pe 2026 să nu îl putem închide în decembrie și să ne lungim cu el în ianuarie

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni că ”e foarte probabil ca bugetul pe 2026 să nu îl putem închide în decembrie și să ne lungim cu el în ianuarie”. El a spus că motivul acestei întârzieri probabile este nevoia de legislație ”pentru un buget predictibil”. Șeful executivului a mai spus că cel mai probabil săptămâna viitoare guvernul își va asuma răspunderea pe pachetul de reformă în administrația locală și centrală.

Reamintim că dacă bugetul de stat nu e adoptat până la 1 ianuarie, instituțiile de stat trebuie să funcționeze cu o fracțiune de 1/12 din bugetul de anul trecut.

Declarații Ilie Bolojan la Asociația Municipiilor din România: