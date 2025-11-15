Judecătorii și procurorii care se opun tăierii pensiilor speciale din justiție încasează anual 9,5 milioane de lei

Veniturile anuale ale membrilor aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se ridică la 9.409.842 de lei (1.881.968 de euro), cel mai bogat fiind judecătorul Daniel Grădinaru, care câștigă anual 1.039.668 de lei, iar cea mai „săracă” fiind procuroarea Emilia Ion, cu 393.069 de lei anual, scrie Libertatea.

Lista membrilor CSM și a sumelor încasate annual:

Daniel Grădinaru, judecător – 1.039.668 de lei (207.933 de euro) Denisa-Angelica Stănişor, judecător – 1.024.574 de lei (204.914 euro) Narcis Erculescu, judecător – 664.667 de lei (132.933 de euro) Claudiu-Marian Drăguşin, Judecător – 622.745 de lei (124.549 de euro) Gheorghe-Liviu Odagiu, judecător – 599.109 lei (119.821 de euro) Alin-Vasile Ene, judecător – 571.036 de lei (114.207 euro) Elena-Raluca Costache, președintele CSM – 568.512 lei (113.702 euro) Ioan Sas, avocat, reprezentant al societăţii civile – 562.202 lei (112.440 de euro) Ramona-Graţiela Milu, judecător – 554.472 de lei (110.894 de euro) Mihaela-Laura Radu, judecător – 549.242 de lei (109.848 de euro) Fănel Mihalcea, reprezentant al societăţii civile – 513.924 de lei (102.784 de euro) Bogdan-Silviu Staicu, procuror – 475.174 de lei (95.034 de euro) Claudiu-Constantin Sandu, procuror, vicepreședinte CSM – 446.977 de lei (89.395 de euro) Daniel-Constantin Horodniceanu, procuror – 418.920 de lei (83.784 de euro) Mărioara-Cătălina Sîntion, procuror – 405.551 de lei (81.110 euro) Emilia Ion, procuror – 393.069 de lei (78.613 euro) Total: 9.409.842 lei (1.881.968 euro).

