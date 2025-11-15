Serbia obţine o amânare de trei luni pentru compania petrolieră NIS, deţinută în majoritate de Rusia, aflată sub sancţiuni americane

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Serbia a obţinut o amânare de trei luni privind sancţiunile aplicate companiei petroliere NIS, deţinută majoritar de Rusia, sancţiuni care ameninţau furnizarea de combustibil în ţară înainte de sezonul rece, a declarat sâmbătă un oficial guvernamental, citat de agenția de știri Reuters, informație preluată de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În această săptămână, Serbia a anunţat că Gazprom Neft şi Gazprom, care deţin împreună o participaţie de 56% în singura rafinărie de petrol a ţării, NIS, au trimis o solicitare către Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA, exprimându-şi disponibilitatea de a ceda controlul companiei către un terţ.

OFAC a impus iniţial sancţiuni asupra s ectorului petrolier rus, inclusiv asupra Gazprom, în ianuarie, însă aplicarea lor în cazul NIS a fost amânată de mai multe ori, intrând în vigoare în cele din urmă pe 8 octombrie.