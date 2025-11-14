Serbia a încheiat în secret un acord cu firma lui Jared Kushner, ginerele lui Trump, pentru dezvoltarea un complex hotelier în locul sediului forțelor armate sârbe bombardat de NATO și declarat monument istoric / Proteste la Belgrad – presă

Serbia a încheiat în secret un acord cu firma lui Jared Kushner, ginerele lui Trump, pentru dezvoltarea un complex hotelier în locul sediului forțelor armate sârbe bombardat de NATO și declarat monument istoric / Proteste la Belgrad – presă

Guvernul sârb a înființat o societate mixtă cu o companie de dezvoltare imobiliară deținută de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, pentru a dezvolta un complex hotelier în Belgrad, acordând Serbiei termen până în luna mai a anului viitor pentru a demola clădirile existente, potrivit unor documente divulgate.

O revistă independentă de știri sârbă, Radar, a publicat ceea ce pare a fi un acord de investiții din 2024, care acordă firmei lui Kushner, Atlantic Incubation Partners LLC, o participație de 77,5% în joint venture, iar guvernului sârb o participație de 22,5%, relatează The Guardian.

Compania mixtă a fost înființată pentru a reamenaja sediul forțelor armate sârbe din Belgrad, care a fost bombardat de NATO în 1999. Planul a provocat proteste în centrul orașului.

Guvernul sârb nu a contestat autenticitatea documentelor publicate. Deși acordul datează din februarie 2024, acesta a fost ținut secret și a devenit un punct fierbinte abia săptămâna trecută, după ce Adunarea Națională a Serbiei a adoptat o lege specială pentru a accelera dezvoltarea sitului ca „proiect de importanță pentru Republica Serbia”.

Noua lege permite guvernului să ocolească controalele de reglementare care au blocat progresul proiectului în luna mai, în așteptarea unei anchete care să stabilească dacă documentele prin care sediul central și-a pierdut statutul de monument cultural protejat au fost falsificate.

Serbia approved President Trump’s son in law, Jared Kushner’s Miami-based investment firm Affinity Partners to build a $500 million Trump hotel, apartment, shops and offices on the ministry of defence site, Generalstab, site of the 1999 NATO bombing. pic.twitter.com/kTRU1Za4Ve — Apex World News (@apexworldnews) November 10, 2025

Conform acordului publicat de Radar, statul sârb era obligat să elimine statutul cultural al complexului și să finalizeze lucrările de demolare a clădirilor existente „într-un mod satisfăcător” pentru compania Atlantic Incubation a lui Kushner. Dacă Serbia nu respectă termenul limită din luna mai a anului viitor pentru pregătirea șantierului pentru construcție, compania americană poate rezilia contractul „la discreția sa” și poate solicita o sumă substanțială ca costuri de reziliere, conform documentului publicat.

Acordul prevede închirierea gratuită a terenului pe o perioadă de 99 de ani, cu opțiunea de a transforma închirierea în proprietate deplină.

Adoptarea legii speciale a dat un nou impuls demonstrațiilor împotriva corupției organizate de studenți pe parcursul unui an, care au fost declanșate inițial de prăbușirea unei gări din orașul Novi Sad.

Săptămâna aceasta, demonstranții au format un lanț uman și au pictat o linie roșie în jurul complexului sediului, în încercarea de a bloca vânzarea terenului pentru ceea ce se pare că este planificat a fi un complex hotelier, de apartamente și muzeu.

În afară de semnificația sa istorică ca loc al bombardamentelor NATO în timpul războiului din Kosovo, acesta avea statut protejat ca singura lucrare din Belgrad a arhitectului modernist vedetă al Iugoslaviei, Nikola Dobrović.

Adoptarea legii speciale care accelerează proiectul Kushner a venit într-un moment în care guvernul sârb al lui Aleksandar Vučić încearcă să câștige favorurile administrației Trump, după ce Washingtonul a impus sancțiuni companiei petroliere naționale NIS, din cauza participației majoritare deținute de Gazprom și Gazprom Neft din Rusia.

Sursa: The Guardian / Notă: Text tradus cu ajutorul Deepl.com, revizuit de G4Media.ro