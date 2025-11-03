Încăierări pe străzile din Belgrad între oponenţii şi susţinătorii preşedintelui Serbiei / Câteva mii de oameni s-au confruntat în fața clădirii parlamentului

Sute de poliţişti sârbi au intervenit pentru a-i separa pe oponenţii şi susţinătorii preşedintelui autocrat al Serbiei, Aleksandar Vučić, care s-au încăierat duminică seara în centrul Belgradului, pe fondul tensiunilor politice care au atins cote maxime după un an de proteste antiguvernamentale, relatează The Associated Press, transmite News.ro.

Câteva mii de oameni s-au confruntat de ambele părţi ale cordonului de poliţie, iar scutierii au format mai multe rânduri pentru a se interpune între mulţimile care strigau şi aruncau cu sticle şi torţe.

Tensiunile din Belgrad au crescut la o zi după ce zeci de mii de oameni s-au alăturat unui miting uriaş în oraşul Novi Sad din nordul ţării, care a marcat un an de la dezastrul prăbuşirii copertinei recent renovate a gării, o tragedie ce a provocat moartea a 16 persoane şi a declanşat o mişcare condusă de tineri care cer schimbări politice, contestând puterea autoritară a lui Vučić.

Protestatarii antiguvernamentali din Belgrad s-au adunat în sprijinul Dijanei Hrka, mama lui Stefan Hrka, una dintre victimele tragediei din gară. Duminică, Hrka a anunţat că va începe o grevă a foamei lângă o tabără de corturi din faţa clădirii parlamentului, ocupată din martie de loialiştii lui Vučić.

Protestatari s-au adunat şi în Novi Sad şi în alte oraşe mai mici, duminică seara, pentru a o susţine pe Dijana Hrka.

Mitingul comemorativ de sâmbătă din Novi Sad a reflectat, de asemenea, nemulţumirea profundă faţă de guvernarea din ce în ce mai autoritară a lui Vučić, care durează de 13 ani. Protestatarii, în majoritate tineri, cer alegeri anticipate, în speranţa că acestea vor înlătura de la putere guvernul populist. În opinia lor, corupţia şi nepotismul generalizat al guvernului au dus la neglijenţă şi nerespectarea normelor de siguranţă în construcţii în timpul lucrărilor de renovare a clădirii gării din Novi Sad, ceea ce a dus la prăbuşirea copertinei de beton peste persoanele care se aflau sub ea.

Dijana Hrka a declarat că doreşte să se facă dreptate pentru moartea fiului său şi a celorlalte 15 victime. Ea a cerut, de asemenea, eliberarea tuturor protestatarilor reţinuţi şi declanşasrea de alegeri parlamentare anticipate, aşa cum au solicitat studenţii aflaţi în fruntea demonstraţiilor.

Vučić a înfiinţat tabăra loialiştilor de la Parlament înaintea unui mare miting organizat la Belgrad în luna martie. Zona închisă, cunoscută sub numele de „Caciland” (Ceaţiland), serveşte aparent ca scut uman pentru Vučić, ocupând un parc şi o stradă între biroul său şi clădirea parlamentului.

Poliţia a păzit tabăra, iar zona a fost interzisă locuitorilor din Belgrad. Un incident armat care a avut loc acolo luna trecută a stârnit temeri de violenţă.

Autorităţile au luat măsuri dure împotriva protestatarilor în ultimele luni, arestând sute de persoane şi dispersând protestele. Mass-media şi oficialii pro-guvernamentali i-au numit pe studenţii universitari protestatari „terorişti”, acuzându-i de incitare la violenţă.