Yifat Tomer-Yerushalmi, fostul avocat militar general al Israelului, reţinută pentru scurgere de informații, după ce a făcut publice imagini cu presupusa abuzare a unui deţinut palestinian de militari israelieni

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Yifat Tomer-Yerushalmi, fostul avocat militar general al Israelului, a fost reţinută pentru scurgere de informații, după ce a făcut publice imagini cu presupusa abuzare a unui deţinut palestinian de militari israelieni, transmite Times of Israel. Numită ”trădătoare” de extrema dreaptă israeliană, ea este acuzată și de obstrucționarea anchetei.

Yifat Tomer-Yerushalmi, care a demisionat din Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) în urma unui scandal, a dispărut duminică timp de câteva ore înainte de a fi găsită în viață și nevătămată, au anunțat autoritățile.

Duminică seara, presa israeliană de limbă ebraică a declanșat o adevărată furtună mediatică atunci când a dezvăluit că autoritățile desfășurau căutări terestre și maritime, cu rachete de semnalizare și elicoptere, pentru fosta șefă a departamentului juridic al armatei, după ce familia raportase dispariția ei la poliție.

Căutările ample, la care au participat poliția, forțele de salvare și armata, au început după ce femeia nu a putut fi contactată timp de mai multe ore, iar mașina ei a fost găsită pe plaja Hatzuk, lângă Tel Aviv. Presa israeliană a relatat că a lăsat o scrisoare acasă, pe care unii au descris-o drept „bilet de adio”.

După aproximativ două ore de căutări, Tomer-Yerushalmi a luat legătura cu soțul ei și a fost localizată în viață și în siguranță pe o plajă din apropierea orașului Herzliya, potrivit poliției.

Polițiștii i-au localizat telefonul personal în acea zonă, dar nu au reușit să găsească efectiv dispozitivul până târziu duminică noapte. O sursă din poliție a declarat pentru Canalul 12 că „în acest moment nu știm unde se află telefonul ei personal. Înțelegem că a «dispărut».”

Comandantul poliției districtuale Tel Aviv, Haim Sargarof, a spus reporterilor că fosta oficială IDF a fost dusă la un control medical.

Arestarea după ce a fost găsită

Mai târziu în cursul serii, Tomer-Yerushalmi a fost arestată în legătură cu scandalul videoclipului de la Sde Teiman. Ea a recunoscut că a transmis presei un videoclip, anul trecut, care arăta presupus soldați israelieni abuzând violent un deținut palestinian într-un centru de detenție militară. De asemenea, poliția l-a reținut și pe fostul procuror-șef militar, col. Matan Solomosh.

Conform relatărilor din presă, amândoi sunt suspectați de obstrucționarea justiției în legătură cu scurgerea videoclipului și cu o presupusă mușamalizare ulterioară prin rapoarte false prezentate oficialilor în cadrul unei anchete interne. Poliția a declarat că cei doi, suspectați de „scurgere de informații și alte infracțiuni grave”, vor fi aduși luni în fața Tribunalului din Tel Aviv pentru prelungirea arestului preventiv.

Sargarof a precizat că autoritățile au intervenit imediat după ce au primit raportul privind dispariția ei: „Am ajuns pe plaja Hatzuk și am început căutările cu forțe suplimentare — am folosit toate mijloacele disponibile, pe mare, pe uscat și tehnologice.”

Context și reacții publice

Presa israeliană a relatat (neconfirmat oficial) că în scrisoarea găsită acasă ar fi scris: „Vă iubesc, aveți grijă de voi”, ceea ce a generat temeri serioase pentru viața ei.

Tomer-Yerushalmi a fost ținta unor atacuri dure din partea politicienilor de extremă dreaptă și a susținătorilor acestora, după ce s-a aflat că ea ar fi fost responsabilă de scurgerea videoclipului. A fost acuzată că a răspândit o „calomnie sângeroasă” împotriva soldaților israelieni și numită „trădătoare”, deoarece imaginile au provocat daune reputaționale semnificative Israelului. Pentru duminică seara fusese planificat un protest al rezerviștilor IDF în fața locuinței sale.

După dispariția ei temporară, liderii opoziției au condamnat incitarea politică împotriva acesteia, susținând că a contribuit la starea ei psihologică.

Liderul partidului Democrații, Yair Golan, a spus că Tomer-Yerushalmi a fost supusă aceluiași tip de incitare ca și fostul premier Yitzhak Rabin, asasinat acum 30 de ani de extremistul de dreapta Yigal Amir.

„La 30 de ani de la asasinarea lui Rabin, aceeași metodă de etichetare a ‘trădătorilor’ și de încurajare a violenței politice continuă. Incitarea va înceta doar atunci când cei care o conduc vor fi înlăturați de la putere”, a scris Golan pe platforma X (fostul Twitter).

Fostul deputat Gadi Eisenkot, actualmente lider al unui nou partid, a declarat:

„Chiar dacă s-au produs greșeli, incitarea la violență împotriva funcționarilor publici este gravă și distructivă. Retorica inflamatoare sfâșie Israelul din interior.”

Președintele Isaac Herzog a făcut un apel public la calm:

„Opriți acuzațiile și atacurile reciproce! Cuvintele scăpate de sub control aprind un foc periculos — și pun vieți în pericol. Este timpul să coborâm tonul, să arătăm umanitate și sensibilitate.”