VIDEO Cum poate deveni arta o formă de protest împotriva violenței asupra femeilor și femicidelor: ”Să nu mai romantizăm violența în arta noastră” – Ilinca Băncilă, cântăreață

O dată la trei zile un bărbat încearcă să omoare o femeie în România, după cum arată publicația Snoop. 49 de femei au fost ucise doar pentru că sunt femei, în 2025, iar peste 61.000 de cazuri de violență domestică au fost înregistrate de la începutul anului, arată o analiză Info Sud-Est.

De asemenea, cazurile de nerespectare a ordinelor de protecție au avut o creștere de 110% în ultimii patru ani, conform statisticilor Poliției Române, citate de DW.

Valul de violență de gen a crescut alarmant în 2025, iar, deși societatea civilă s-a mobilizat în mediul online, prin proteste și mișcări civice care au militat pentru siguranța femeilor, acestea nu au fost luate prea mult în seamă de autorități. Numărul de femicide și de femei abuzate continuă să crească, având în vedere că, în primele zece luni ale anului 2025, a fost deja depășit numărul total de femicide din 2024 – 43 de femei ucise.

”Sistemul nu protejează femeile suficient, dar nici societatea nu a înțeles încă gravitatea fenomenului”

În acest context, artista ILINCA a lansat, în iunie 2025, piesa ”Femme Fatale”, o melodie care vorbește despre cât de ”fatal” este să te naști femeie, în contextul fenomenului de femicid aflat în creștere. Cunoscută și sub numele de Ilinca Băcilă, artista a reprezentat România alături de Alex Florea, la Eurovision 2017, unde a avut cel mai bun rezultat românesc la Eurovision din ultimul deceniu cu piesa ”Yodel It!”.

Inițial intitulată ”29”, piesa și-a schimbat titlul în ”Femme Fatale” în momentul în care numărul cazurilor de femei ucise a crescut la 30.

„Tăcerea nu mai e o opțiune”, spune Ilinca. Iar muzica devine, astfel, un canal de rezistență.

Într-un interviu pentru Info Sud-Est, Ilinca Băcilă vorbește despre modul în care arta poate deveni o formă de activism împotriva femicidului și a violenței asupra femeilor, dar și despre felul în care aceasta poate schimba percepția societății asupra acestor fenomene.

Întrebată care a fost motivul pentru care a creat piesa ”Femme Fatale”, artista spune că, în momentul celui de-al 29-lea femicid, respectiv cazul Teodorei Marcu, a simțit o combinație de furie și neputință. Dintr-o reacție viscerală s-a născut versul ”Mi-a fost fatal să mă nasc femeie”, împreună cu dorința de a trage un semnal de alarmă asupra faptului că nu ar trebui să fie o condamnare la moarte să te naști femeie.

”Am scris «Femme Fatale» în ziua în care am aflat că numărul femicidelor din 2025 a ajuns la 29. M-am închis în studio și am scris o piesă cap-coadă, fără să răsuflu, pentru prima dată în viata mea. Știam exact ce vreau să spun: «Mi-a fost fatal să mă nasc femeie» nu este o metaforă – este realitatea crudă a multora dintre noi. În România, femeile mor cu ordinul de restricție în buzunar. «Femme Fatale» este răspunsul meu la tăcerea care le ucide” a declarat artista pe paginile ei de social media la lansarea piesei.

Cât despre reacțiile internauților la melodie, Ilinca a declarat că a primit numeroase mesaje și comentarii de la femei care se regăseau în melodia ei, cel mai probabil pentru că, la rândul lor, cel puțin o dată în viață s-au simțit în pericol din simplul motiv că sunt femei. Artista a primit susținere și din partea bărbaților, însă într-un număr mai mic decât al femeilor. Comentariile de hate, deși mai puține decât se aștepta Ilinca, au venit exclusiv din partea bărbaților.

Momentul în care Ilinca a simțit că arta ei poate deveni o formă de activism împotriva violenței de gen a fost atunci când mai multe femei i-au mărturisit că piesa ”Femme Fatale” le ajută să nu se mai simtă singure în lupta cu fenomenul violenței domestice, un lucru care a determinat-o să înțeleagă că arta poate deveni o armă civică. ”A fost un moment în care am realizat că, atunci când creezi artă dintr-o durere colectivă, arta ta va deveni inevitabil politică”, mai susține artista.

Ilinca consideră că implicarea civică a artei are puterea de a sparge tăcerea. Chiar dacă nu poate oferi neapărat soluții, arta poate să ridice anumite întrebări.

”Dacă avem vocea asta, chiar cred că ar trebui folosită pentru a invita oamenii la discuții, la a dezbate subiecte care altfel devin tabu, uitate sau trecute cu vederea”.

De asemenea, artista susține că arta poate aduce schimbări în societate prin empatie, deoarece cifrele și știrile pe care le auzim tot mai des la televizor sau pe internet pot amorți, iar arta poate interveni prin umanizarea informației. Semnificația unei melodii, a unui film sau a unei piese de teatru poate fi înțeleasă mai ușor de public decât aceeași informație prezentată sub formă de știre.

Pentru modul în care arta poate ajuta la cum societatea înțelege și vorbește despre femicid sau violența de gen, Ilinca notează că modul în care cultura are puterea de a valida anumite comportamente, de aceea este esențial să fie ales cu atenție ce promovează mai exact:

”Cred că o reacție responsabilă ar fi să nu mai romantizăm violența în arta noastră, să nu mai romantizăm gelozia și comportamentele toxice și posesivitatea și mai degrabă, dacă ne dorim să vorbim despre ele în arta noastră, să o facem real și să le prezentăm așa cum sunt distructive, monstruoase și de multe ori, din păcate, fatale.”.

Ilinca mai evidențiază că multe trusturi de mass-media tinde să relateze despre femicid sau violența de gen cu prea puțină empatie, iar deseori articolele care atrag cel mai mult atenția sunt cele cu titluri senzaționale și un limbaj care perpetuează vinovăția victimelor. Totuși, artista observă și mobilizarea societății civile, care aduce tot mai multe voci care corectează modul în care aceste tragedii sunt abordate în viața de zi cu zi, precum și artiștii care vorbesc despre fenomenul femicidelor și despre creșterea violenței domestice asupra femeilor.

Întrebată cum se simte referitor la statisticile privind numărul de femicide și cazurile de violență domestică din România, artista a declarat următoarele:

”Pentru mine, cifrele astea nu sunt statistici, sunt femei, sunt victime care și-au pierdut viața și care nu mai au voce și 61.000 (cazuri de violență domestică în 2025 n. red.) de motive să nu ne oprim din a vorbi despre asta. Asta spune că sistemul nu protejează femeile suficient, dar și că societatea nu a înțeles încă gravitatea fenomenului și nu cred că putem schimba totul peste noapte, dar putem să schimbăm felul în care vorbim despre asta și cred că de acolo începe de fapt, orice revoluție.”.

Alte inițiative care militează pentru siguranța femeilor

Publicația Snoop a lansat luna aceasta ”Harta Femicidului”, o platformă care centralizează toate cazurile de omor comise de bărbați asupra femeilor, de la începutul anului 2025 până în septembrie, precum și tentativele de omor înregistrate între 1 ianuarie și 31 iulie 2025. Site-ul a ierarhizat aceste cazuri în funcție de județ și de mediul în care au avut loc, fie urban sau rural.

”Datele solicitate și centralizate de la 42 de Parchete din țară arată că 77 de cazuri din 89, omor și tentativă de omor ale unor bărbați asupra femeilor, intră în categoria femicidului”, mai prezintă sursa citată.

Pagina de Instagram @stop.femicidelor centralizează cazurile de femicid atât din țară, cât și ale femeilor românce din diaspora. Creată în ianuarie 2025, pagina are peste 12,8 mii de urmăritori și își propune să atragă atenția asupra fenomenului de femicid, numerotând fiecare caz din România și din diaspora de la începutul anului.

Plenul Parlamentului a adoptat, la începutul lunii septembrie, hotărârea prin care se constituie Comisia specială comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru legislația privind prevenirea, combaterea și sancționarea violenței domestice, numită ”România fără violență domestică”.

Conform portalului legislativ, comisia are următoarele atribuții:

”analizarea cadrului legislativ național, european și internațional relevant în materie de prevenire, combatere și sancționare a violenței domestice;

examinarea, modificarea și completarea, după caz, a tuturor propunerilor legislative sau a proiectelor de lege cu incidență asupra cadrului legal privind prevenirea, combaterea și sancționarea violenței domestice, aflate în procedură parlamentară, precum și a celor ce urmează a intra în procedură parlamentară, pe toată durata activității Comisiei, și care vor fi transmise acesteia. În acest scop, secretarul Comisiei va elabora, în termen de 20 de zile de la data constituirii Comisiei, un raport care să cuprindă toate propunerile legislative și proiectele de lege aflate în procedură parlamentară și care intră în sfera de competență a Comisiei;

organizarea de audieri publice, dezbateri și conferințe, cu participarea persoanelor enumerate la art. 2 alin. (2);

identificarea și promovarea bunelor practici la nivel european și internațional în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice;

elaborarea de propuneri legislative pentru modificarea sau completarea dispozițiilor legale în vigoare privind prevenirea, combaterea și sancționarea violenței domestice”.

Comisia specială va avea 25 de membri și va activa timp de 12 luni, cu posibilitatea prelungirii mandatului. Sursa citată mai arată că Alina Gorghiu va fi la conducerea comisiei. Aceasta a subliniat că înființarea structurii reprezintă atât un succes al Legislativului, cât și rezultatul eforturilor victimelor violenței domestice și al organizațiilor neguvernamentale, ale căror mesaje au fost ascultate în Parlament.

Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor (VIF) reunește peste 24 de organizații active în domeniul promovării drepturilor femeilor, al protejării victimelor violenței de gen și al combaterii discriminării pe criterii de gen. VIF este cunoscută pentru organizarea marșului anual ”Împreună pentru siguranța femeilor”, care a ajuns, în acest an, la cea de-a 11-a ediție.

Cel mai recent a fost organizat pe 19 octombrie 2025, în mai multe orașe din România, la care au participat peste 15.000 de persoane, potrivit Centrul Filia.

Creatoarea de modă română Alexandra Șipa a încheiat propriul show din cadrul Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, desfășurat între 15 și 18 octombrie 2025, cu un moment special dedicat comemorării femeilor care au fost victime ale femicidului și abuzului din România. Aceasta și-a îmbrăcat modelele în tricouri inscripționate cu mesaje precum ”Un bărbat și-a ucis soția, iubita, fosta, o femeie”, ”Stop femicidelor” sau ”Mereu o femeie”.

La finalul prezentării, creatoarea a luat cuvântul și a declarat:

„Vrem o lume în care fetele și femeile să crească și să trăiască fără frică, cu încredere și libertate. Această lume se naște prin solidaritatea noastră, prin poveștile noastre, prin pașii pe care îi facem împreună, prin curajul de a ne ridica vocile. Împreună cerem ceea ce ni se cuvine: vrem să fim în siguranță”.

De asemenea, cultura a început, treptat, să abordeze tema violenței de gen și a femicidului în artă, prin piese de teatru și alte creații care vorbesc despre aceste subiecte tulburătoare. Scena9 a prezentat mai multe piese de teatru din România care tratează tema violenței asupra femeilor, precum ”Nu mai ține linia ocupată”, ”Rătăcirea” sau ”Regina nopții”. O altă piesă de teatru care abordează tema siguranței femeilor este ”Jocuri în curtea din spate”, premiată la Gala UNITER din 2021.