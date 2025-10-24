G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

De ce tace Europa când toată Justiția română țipă? De ce?

De ce tace Europa când toată Justiția română țipă? De ce?

Analize24 Oct • 11.700 vizualizări 5 comentarii

Premierul Ilie Bolojan a oferit joi seara câteva explicații privind „războiul” său cu Justiția, purtat pe seama reducerii pensiilor speciale și a majorării vârstei de pensionare. Am aflat astfel că „lipsa de dialog” clamată de Consiliul Superior al Magistraturii nu a fost tocmai o lipsă de dialog. Ci o încercare de dialog curmată de însuși CSM.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Premierul a transmis încă din 29 iulie un tabel cu modificările care urmează să fie aduse legislației privind statutul magistraților, ca parte a dialogului instituțional și semn al colaboraării loiale între puterile statului. Varianta de la acea vreme era oricum mult îndulcită față de propunerile inițiale.

CSM a ripostat la fel de loial, dar țâfnos, printr-un comunicat: „Această modalitate de «consultare» este în afara oricărui cadru legal de legiferare în domeniul justiției, prim-ministrul neavând competența de a iniția un astfel de demers”. În esență, Consiliul cerea să vadă proiectul de lege ca atare, nu un tabel cu ceea ce acesta urma să conțină. Pun rămășag că dacă primea proiectul de lege, CSM ar fi spus că de ce a primit proiectul de lege, înseamnă că decizia era deja luată, deci iar lipsă de dialog. În fine…

De atunci și până acum, CSM și Înalta Curte de Casație și Justiție, cu un dramatism aproape ritualic, denunță un „atac la independența Justiției” lansat de celelalte puteri ale statului și condus de premierul Ilie Bolojan.

Dar este această încercare de reformă chiar un atac la independența Justiției? Depinde pe cine întrebi. Forurile supreme ale Justiției zic că da, guvernul zice că nu – avem așadar un caz de dubiu. Și totuși, Justiția română a mai trecut prin momente grele, când, la fel, diverse acțiuni ale puterii politice treceau pentru unii ca atac la Justiție, iar pentru ceilalți ca un act de dreptate. Și de fiecare dată când eram în astfel de cazuri de dubiu, am apelat la parteneri externi, foarte de sensibili la starea Justiției.

Dacă e să evocăm numai episoade precum suspendarea lui Băsescu în 2012, „Marțea Neagră” din 2013 sau „Ordonanța 13” din 2017, ne putem aminti cele mai diverse forme în care aceste instituții au reacționat: scrisori, comunicate, deplasări precipitate la București, recomandări, evaluări în regim de urgență.

În privința legii promovate de Ilie Bolojan, singurul demers palpabil pentru a sesiza aceste instanțe internaționale este o scrisoare din 11 iulie (cu două săptămâni înainte ca tabelul lui Bolojan să ajungă la CSM), trimisă de CSM către doi directori din Comisia Europeană, responsabili pe domeniul Justiției, când măsurile ce urmau să fie luate pluteau în aer la nivel de zvon. Evident, în scrisoare era subliniată apăsat teza de „atac la independența Justiției”. Nu avem însă informații dacă scrisoarea a și primit răspuns.

În mod curios, este pentru prima oară când un presupus „atac la independența Justiției” nu a produs nicio vibrație la Bruxelles, la Strasbourg sau la Veneția. Comisia Europeană, Consiliul Europei, Comisia de la Veneția – toate aceste instituții tac. Iar tăcerea lor, în loc să fie o dovadă de indiferență, pare mai degrabă un verdict.

Pentru prima dată după multă vreme, instituțiile europene nu se mai lasă lesne angrenate în disputele interne ale magistraturii române. Iar motivul e simplu: tema nu ține de independența Justiției, ci de un privilegiu de tip corporatist. Nu despre dreptul judecătorului de a pronunța hotărâri fără presiuni vorbim, ci despre dreptul de a se retrage din sistem la 50 de ani cu o pensie de 25.000 de lei. E o diferență uriașă – și, în mod evident, instituțiile europene înțeleg prea bine cele două aspecte ca să le confunde.

Independența Justiției este un concept care protejează funcția, nu avantajele personale ale celor care o ocupă. Ea se referă la presiuni politice, la ingerințe în numiri, la tentative de control asupra deciziilor. În niciun tratat european nu scrie că independența justiției presupune imunitate față de orice reforme administrative sau fiscale.

Ceea ce se întâmplă acum în România nu e o confruntare între puteri, ci între realitate și un sistem de privilegii. CSM și Înalta Curte încearcă să îmbrace o revendicare salarială într-un discurs de principii. Dar când spui că „independența Justiției” e amenințată de o lege care îți amână ieșirea la pensie cu câțiva ani și îți așează pensia în linie cu cele din Europa, mesajul nu e unul instituțional – e unul pur sindical.

Mai mult, reacțiile vehemente ale acestor foruri ale Justiției arată cât de mult s-a pervertit ideea de responsabilitate publică în interiorul corpului magistraților. Tăcerea organismelor europene e, așadar, o formă de claritate. Ele nu reacționează pentru că nu e nimic de apărat.

Nu Comisia de la Veneția trebuie să salveze un sistem de pensii, ci România însăși trebuie să salveze sensul sintagmei „independența Justiției”. Dacă acest concept ajunge să fie folosit ca paravan pentru privilegii, atunci el își pierde întreaga legitimitate morală.

Da, nivelul de salarizare al magistraților este o componentă a independenței Justiției. CSM citează corect din documentele internaționale – dar asta e valabil doar atunci când magistrații sunt ținuți, deliberat și în mod evident, în mizerie materială, astfel încât să fie permeabili la corupție.

Nu e cazul în România: aici magistrații au totuși salarii mai mult decât decente și vor avea pensii rezonabile chiar și conform proiectului de lege al lui Bolojan. Dar putem spune cu mâna pe inimă că sunt, chiar și în aceste condiții, impermeabili la corupție?

Între timp, ajunsă șefă la Înalta Curte, pare că Lia Savonea a pornit un nou furnal, menit să dea jos zgura penală de pe diverși infractori cu potențial financiar semnificativ, pentru ca la final să rămână din ei doar aurul pur. Ultimul fericit beneficiar este Remus Truică, căruia i s-a admis revizuirea dosarului în care a fost condamnat. Dar acesta nu e nici primul, nici cel din urmă beneficiar, după cum vom vedea negreșit pe viitor – indiferent cât de mare va fi pensia doamnei Savonea.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Nicușor Dan și Sorin Grindeanu vs Ilie Bolojan. Cum s-au poziționat de aceeași parte președintele și liderul PSD pe temele majore de reformă 

Analize22 Oct • 6.754 vizualizări
8 comentarii

Jihadul Liei Savonea. Ce treabă are șefa Înaltei Curți cu pensiile private ale românilor

Analize17 Oct • 15.309 vizualizări
6 comentarii

Ce ar putea grăbi căderea premierului Bolojan

Analize14 Sep 2025
13 comentarii

5 comentarii

  1. ¿?.Interesant mod de a pune problema. Se pare că acum nu are cine sesiza Înalta Poartă, proeuropenii, oengeurile sunt toți la putere. Să o facă extremiștii? Păi noi am anulat alegeri de frica lor. Amuzant e că deontologii nu uită unele evenimente.Unele făceau bine societății. Acum nu ar fi perfectă o anihilare a CCR?….Nu mai bine Bolojan ar umbla la cuantumul salariilor magistraților¿¿ așa scade pensia de mâine

    • Si cum vrei sa umble la cuantum cand nici de pensii care urmeaza peste 10-30 de ani sa le primeasca? Adica daca reactioneaza asa de cacao, cativa mai pesedei, ca restul vad problema

  2. În vest deci și n Belgia unde rezide de 30 ani FIX același probleme n toate inclusiv Justiție dar sistemul NU face grevă si discuții despre austeritate..EDUCAȚIE spune tot deci magistrații lucrează corect cu toate lipsurile..Cit timp psd are toate motivele sa I lase de capul lor pe javrele Savonea și mafia lor nu va fi nimic normal și corect n țară..când acest război se va încheia adio brațe deschise UE & US ptr România..războiul intern se pare va fi

  3. cand ai foarte multi bani de cheltuit poate vrei liniste… trasul de timp e cea mai buna forma de calmare

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.