Condiții restrictive pentru eventualii competitori ai lui George Simion la șefia partidului extremist AUR: au nevoie de susținerea a minim 20 de parlamentari și europarlamentari din totalul de 94

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Conducerea partidului extremist AUR a stabilit regulamentul pentru desfășurarea alegerilor interne pentru șefia formațiunii, scrutin ce va avea loc la congresul din 30 noiembrie. Regulamentul stabilește condiții restrictive pentru cei care vor să candideze la șefia partidului împotriva actualului lider George Simion: au nevoie de susținerea a minim 20 de parlamentari și europarlamentari din totalul de 94 pe care îi numără partidul, potrivit unui comunicat.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În plus, candidații la postul de președinte trebuie să arate și o listă cu minim 100 de semnături ale susținătorilor – membri de partid, cu o vechime în partid de cel puțin 6 luni, cu cotizația plătită la zi.

Susținătorii semnatari trebuie să fie din minim 5 județe ale țării, câte maxim 20 de semnatari din județ, potrivit comunicatului AUR.

Pentru a se înscrie în competiție, candidații trebuie să fie membri AUR cu o vechime în partid de cel puțin 2 ani, să aibă cotizația plătită la zi și să prezinte lista echipei, care se votează pe moțiune cu membrii propuși ai Biroului Național de Conducere.

Votul se va desfășura în mod secret. Va fi declarat câștigător candidatul care a obținut votul majorității delegaților. Dacă niciun candidat nu întrunește majoritatea voturilor, se va organiza un al doilea tur de scrutin, la care vor participa primii doi clasați. În urma turului al doilea, va fi declarat câștigător candidatul care a obținut cele mai multe voturi.

George Simion e singurul lider AUR înscris în competiție până la acest moment.

Simion conduce autoritar partidul și structurile sale din teritoriu. Organizațiile județene nu au șefi aleși local, ci coordonatori impuși de președintele partidului, care îi poate schimba oricând din funcție.