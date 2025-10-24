Mandat de arestare în lipsă pe numele unui tânăr din Alba, acuzat că a obligat o fată de 14 ani să se urce într-o mașină și apoi a violat-o

Judecătoria Alba Iulia a dispus, vineri, emiterea unui mandat de arestare în lipsă pe numele unui tânăr acuzat de lipsire de libertate în mod ilegal, viol săvârşit asupra unui minor şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat transmis, vineri, de Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, faptele au fost comise în luna august, însă, în vederea dovedirii presupusei infracţiuni de viol, a fost necesară efectuarea unei expertize genetice.

„În fapt, din cercetările efectuate în cauză, a reieşit că, în seara zilei de 19.08.2025, în timp ce se aflau într-o localitate de pe raza judeţului Alba, inculpatul, în vârstă de 20 de ani, a urcat-o pe o persoană vătămată minoră, în vârstă de 14 ani, într-un autoturism, împotriva voinţei acesteia, şi, împreună cu un alt inculpat care a condus maşina, s-au deplasat într-o zonă nelocuită a localităţii, unde inculpatul a întreţinut un raport sexual cu victima, prin constrângere. De asemenea, în aceeaşi împrejurare, inculpatul a condus şi el autoturismul, fără a poseda permis de conducere”, precizează sursa citată.

Anchetatorii au dispus, în data de 20 august, reţinerea pentru 24 de ore a inculpaţilor.

„În vederea dovedirii presupusei infracţiuni de viol, a fost necesară efectuarea unei expertize genetice, iar ulterior efectuării acesteia, procurorul a formulat propunere de luare a măsurii arestării preventive faţă de inculpat, la data de 23.10.2025, iar la data de 24.10.2025, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Alba Iulia a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data punerii în executare a mandatului de arestare preventivă, acesta fiind arestat în lipsă”, se mai arată în comunicat.