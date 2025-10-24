Aproape 4.400 de persoane, abuzate de preoţi în Italia, potrivit unei asociaţii a victimelor

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Aproape 4.400 de persoane au fost abuzate de preoţi catolici în Italia în cazuri raportate începând din 2020, a precizat vineri o asociaţie a victimelor, reînnoind presiunea asupra episcopilor de a confrunta o criză care afectează de mult timp această Biserică, informează Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Bilanţul neoficial realizat de Rete l’Abuso, cel mai mare grup al victimelor abuzurilor bisericii, are la bază mărturiile victimelor, surse judiciare şi cazuri relatate de media, a precizat fondatorul asociaţiei, Francesco Zanardi.

Rete l’Abuso nu a precizat cu cât timp în urmă s-au petrecut aceste abuzuri.

Conferinţa episcopilor italieni (CEI), care a fost criticată de comisia pentru protecţia copiilor de la Vatican săptămâna trecută, nu a făcut niciun comentariu după dezvăluirea bilanţului, a precizat un purtător de cuvânt.

Deşi la nivel global, Biserica Catolică e zguduită de mai multe decenii de scandaluri în care au fost implicaţi preoţi pedofili, precum şi de acţiunile de muşamalizare ale faptelor acestora, liderii locali ai bisericii din Italia au fost mai puţin direcţi în abordarea acestei probleme.

Noul papă Leon al XIV-lea, care săptămâna aceasta s-a întâlnit pentru prima dată cu supravieţuitori ai abuzurilor sexuale din biserică, le-a spus noilor episcopi ai Bisericii să nu muşamalizeze cazurile de abuz. Predecesorul său, papa Francisc, a transformat acest subiect într-una din priorităţile pontificatului său de 12 ani, dar rezultatele au fost împărţite.

Într-un raport neobişnuit de critic pe această temă publicat pe 16 octombrie, Comisia pentru protecţia copiilor de la Vatican a spus că doar 81 dintre cele 226 de dioceze din Italia au răspuns la un chestionar despre practici de protecţie, transmite Agerpres.

Rete l’Abuso a spus că a documentat 1.250 de cazuri suspecte de abuz – unele dintre acestea cu victime multiple – dintre care 1.106 au fost comise de preoţi, restul atribuite călugărilor, profesorilor de religie, voluntarilor laici, educatori şi cercetaşi.

Raportul include cazuri legate de 4.625 de victime – sau supravieţuitori, aşa cum le spune asociaţia -, iar dintre acestea, 4.395 se referă la abuzuri săvârşite de preoţi.

Dintre victime, 4.451 aveau sub 18 ani, iar un număr la fel de mare – 4.108 – erau de sex masculin, a spus Rete l’Abuso, adăugând că cinci călugări, 156 de adulţi vulnerabili şi 11 persoane cu dizabilităţi se numără printre victime.

Potrivit asociaţiei, dintre 1.106 preoţi prădători suspecţi, doar 76 au fost judecaţi de biserică, 17 dintre aceştia fiind temporar suspendaţi, şapte s-au mutat în alte parohii şi 18 au fost excomunicaţi sau şi-au dat demisia din preoţie. Cinci dintre aceştia s-au sinucis, se mai spune în raport.