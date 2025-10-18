Biserica Catolică trebuie să depună mai multe eforturi pentru a ajuta victimele abuzurilor sexuale – raport al Vaticanului

Biserica Catolică are „obligația morală și spirituală” de a face mai mult pentru a ajuta victimele abuzurilor sexuale și trebuie să ia măsuri mai dure împotriva agresorilor, se arată într-un raport al Vaticanului citat de SkyNews.

Raportul extrem de critic al comitetului pentru protecția copiilor al Vaticanului critică liderii Bisericii pentru că nu furnizează victimelor informații despre modul în care sunt tratate cazurile lor. Raportul solicită Bisericii să ia măsuri mai dure împotriva agresorilor, afirmând că victimele au nevoie de despăgubiri și sancțiuni concrete pentru a se vindeca.

„În multe cazuri… victimele/supraviețuitorii raportează că Biserica a răspuns cu acorduri goale, gesturi performative și un refuz persistent de a se angaja cu victimele/supraviețuitorii cu bună-credință”, se arată în raport. Raportul menționează, de asemenea, că victimele abuzurilor ar trebui să primească despăgubiri financiare.

Documentul este al doilea elaborat de Comisia Pontificală pentru Protecția Minorilor, înființată în urmă cu peste un deceniu, primul raport anual fiind publicat abia anul trecut.

Comisia afirmă că despăgubirile financiare sunt necesare pentru a ajuta victimele să se recupereze după trauma abuzurilor suferite, alături de sancțiuni „tangibile și proporționale” pentru agresori și pentru cei care le-au facilitat acțiunile. Compilat cu contribuții din partea a zeci de supraviețuitori ai abuzurilor, raportul, publicat la cinci luni de la începutul pontificatului Papei Leon al XIV-lea, afirmă că Biserica trebuie să pună în aplicare „măsuri concrete de reparare”.

„Biserica are obligația morală și spirituală de a vindeca rănile profunde provocate de violența sexuală comisă, permisă, gestionată necorespunzător sau ascunsă de orice persoană care deține o funcție de autoritate în Biserică”, se afirmă în raport.

„Principiile dreptății și carității fraterne, la care este chemat fiecare creștin, impun nu numai recunoașterea responsabilității, ci și punerea în aplicare a unor măsuri concrete de reparare”.

Raportul acoperă anul 2024, o perioadă anterioară alegerii noului papă după decesul Papei Francisc în Lunea Paștelui.

Papa Leo a recunoscut că scandalul abuzurilor rămâne o „criză” pentru Biserică și că victimele au nevoie de mai mult decât simple reparații financiare pentru a se vindeca.

Comisia a fost creată de Papa Francisc în 2014 pentru a consilia Biserica cu privire la cele mai bune practici de prevenire a abuzurilor.

Cu toate acestea, ea s-a confruntat cu o oarecare rezistență în încercarea sa de a aborda problema abuzurilor în Biserică și de a susține politici centrate pe victime.

Raportul din 2024 afirmă că modul în care Biserica tratează cazurile de abuz poate fi în sine traumatizant pentru victime.

„Trebuie să subliniem din nou că modul în care Biserica a gestionat în mod greșit rapoartele timp de zeci de ani, inclusiv abandonarea, ignorarea, umilirea, învinovățirea și stigmatizarea victimelor/supraviețuitorilor, perpetuează trauma ca un rău continuu”, se afirmă în raport.

Comisia face referire la modul în care Biserica tratează cazurile în conformitate cu codul său intern, în care cea mai mare cantitate de pedeapsă aplicată unui abuzator în serie este concedierea.