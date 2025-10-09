G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Nicușor Dan: Avem obligaţia să combatem discursul antisemit, xenofob, care incită la…

Foto: Facebook Nicușor Dan

Nicușor Dan: Avem obligaţia să combatem discursul antisemit, xenofob, care incită la ură / Într-un moment în care forţe ostile demostraţiei încearcă să adâncească toate tensiunile, avem obligaţia să încurajăm toleranţa şi discursul inclusiv

Articole9 Oct • 104 vizualizări 0 comentarii

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat joi, la ceremonia prilejuită de Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România, că avem obligaţia să nu uiutăm niciodată astfel de momente, mai ales în acest moment al istoriei în care tensiunile sunt tot mai mari. ”Într-un moment în care forţe ostile demostraţiei încearcă să adâncească toate tensiunile, avem obligaţia să încurajăm toleranţa şi discursul inclusiv”, a transmis preşedintele, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Într-un moment al instoriei în care vedem tensiuni tot mai mari şi vedem o aceeaşi tentaţie de a arunca vina pentru neîmpiniri personale sau sociale tot timpul către celălalt, avem obligaţia să avem în memorie şi să păstrăm în memorie acest eveniment tragic”, a declarat, joi, preşedintele Nicuşor Dan, care participă la  ceremonia prilejuită de Ziua Naţională de Comemorare a Victimelor Holocaustului din România.

Acesta avertisează că ”avem obligaţia să combatem prin toate mijloacele discursul antisemit, discursul xenofob, discursul care incită la ură”.

”Într-un moment în care forţe ostile demostraţiei încearcă să adâncească toate tensiunile şi toate distanţele între grupurile sociale, culturale, etnice din societatea noastră, avem obligaţia ca, în manifestrile noastre pubice, să încurajăm toleranţa şi discursul inclusiv”, a mai declarat şeful statului.

Nicuşor Dan a încheiat apreciind că trebuie ”să păstrăm memoria acestor oameni, să păstrăm memoria acestor suferinţe şi să acţionăm astfel încât aceste lucruri să nu se mai întâmple niciodată”.

Evenimentul are loc, joi, la Memorialul Victimelor Holocaustului din România.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Bucureștiul comemorează victimele Holocaustului / 300.000 de evrei de origine română sau ucraineană, victime ale regimului Antonescu / 11.000 de romi exterminați în Transnistria

Articole9 Oct • 1.045 vizualizări
0 comentarii

Oana Ţoiu, despre întâlnirea Donald Trump-Nicușor Dan: Există posibilitatea de a o avea în primul trimestru al anului următor

Articole8 Oct • 1.017 vizualizări
0 comentarii

CCR amână pentru 20 octombrie sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan cu privire la legea regimului cultelor

Articole8 Oct • 497 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.