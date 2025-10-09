G4Media.ro
VIDEO Ciobanii blocați de zăpadă pe Transalpina, salvați de drumari după aproape…

Mai multe ori sunt salvate din zăpadă pe Transalpina
VIDEO Ciobanii blocați de zăpadă pe Transalpina, salvați de drumari după aproape o săptămână / ”Se coboară în siguranță către Rânca”

Utilajele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP Craiova) și ale Secției de Drumuri Naționale (SDN) Târgu-Jiu, au ajuns în zona unde se aflau ciobanii cu turmele de oi, rămași blocați în zăpadă, la sfârșitul săptămânii trecute, anunță Turnul Sfatului.

”Se coboară în siguranță către Rânca”, anunță drumarii din Craiova pe pagina de Facebook.

În urma unei decizii a Consiliului Județean Gorj, drumarii au acționat pe drumul dintre Rânca și Obârșia Lotrului, ”pentru crearea unui culoar de trecere care să fie folosit de crescătorii de animale să coboare către Novaci”.

”La intervenție sunt folosite utilaje cu lamă și autofreze de mare capacitate, zapada depășind pe alocuri un metru, în zonele viscolite. Reamintim că tronsonul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului rămâne închis circulației rutiere”, precizează drumarii.

Mai mulţi ciobani au rămas blocaţi cu turmele de oi în munţii din zona Obârşia Lotrului, luni dimineaţa aceştia solicitând prin 112 intervenţia drumarilor pentru deszăpezirea şoselei Transalpina (DN 67C), închisă circulaţiei de câteva zile, pentru a putea coborî cele aproximativ 10.000 de animale care nu mai pot înainta din cauza stratului gros de zăpadă.

