Nicusor Dan conferinta de presa summitul B9 Vilnius
Sursa foto: presidency.ro

Președintele Nicușor Dan salută acordul privind încetarea focului și întoarcerea în siguranță a tuturor ostaticilor israelieni din Gaza / „România rămâne angajată să sprijine eforturile care vizează realizarea unei păci durabile în Orientul Mijlociu”

Președintele Nicușor Dan salută acordul privind încetarea focului și întoarcerea în siguranță a tuturor ostaticilor israelieni din Gaza și precizează că „România rămâne angajată să sprijine eforturile care vizează realizarea unei păci durabile în Orientul Mijlociu”.

„Salut cu căldură acordul privind încetarea focului și întoarcerea în siguranță a tuturor ostaticilor israelieni din Gaza. Apreciez eforturile și leadershipul valoros al președintelui Donald Trump,
precum și al Egiptului, Qatarului, Turciei și al tuturor partenerilor implicați în asigurarea acestui important progres în cadrul negocierilor. Acest lucru aduce speranța atât de necesară pentru pace și stabilitate în regiune. România rămâne angajată să sprijine eforturile care vizează realizarea unei păci durabile în Orientul Mijlociu”, a afirmat președintele Nicușor Dan într-un mesaj pe X.

Președintele Donald Trump a anunțat că prima fază a acordului de pace din Gaza a fost semnată.

LIVE BREAKING Trump anunță că prima fază a acordului de pace din Gaza a fost semnată / ”Toți ostaticii vor fi eliberați în curând” / Netanyahu: „O zi importantă pentru Israel” / IDF se pregătește să retragă trupele din Gaza

