Strategia de Apărare a Țării și propunerea SAFE pe care România o face către Comisia Europeană se află, luni, începând de la ora 14:00, pe masa Consiliului Suprem de Apărare al Țării (CSAT).

Președintele Nicușor Dan a transmis săptămâna trecută că pe agenda ședinței ”sunt câteva subiecte care au un specific strict militar, pentru că suntem într-un context în care trebuie să aprobăm nişte planuri de apărare”.

Notă: CSAT organizează și coordonează activitățile de apărare a ţării şi siguranţa naţională. Activitatea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării este supusă examinării şi verificării parlamentare. Preşedintele României este șeful CSAT, premierul este vicepreședintele Consiliului, iar din CSAT mai fac parte: ministrul Apărării Naţionale, ministrul Afacerilor Interne, ministrul Afacerilor Externe, ministrul Justiţiei, ministrul Economiei, ministrul Finanţelor Publice, șefii serviciilor secrete SRI și SIE, şeful Statului Major al Apărării şi consilierul prezidențial pentru Securitate Naţională. Secretarul CSAT este numit de președinte şi are rang de consilier de stat în cadrul Administraţiei Prezidenţiale.

Strategia de Apărare, modificată în urma comentariilor societății civile și ale instituțiilor cu rol în apărare

Administrația prezidențială a anunțat, sâmbătă, modificări ”de natură conceptuală” la Strategia de Apărare a Țării pe 2025-2030 după ce a primit comentarii de la societatea civilă și mai multe instituții cu atribuții în zona apărării, securității naționale și politicii externe.: ”Au permis detalierea unor mesaje cheie”, se arată într-un comunicat al administrației prezidențiale.

Președinția a transmis și că modificările vizează atât fondul problematicilor de securitate expuse în Strategie, cât și forma de prezentare, ”evidențiind un interes sporit de a îmbunătăți documentul”.

”Având în vedere relevanța unor observații și propuneri, au fost operate mai multe modificări menite să clarifice anumite prevederi ale Strategiei, inclusiv de natură conceptuală. De asemenea, sugestiile primite au facilitat detalierea unor aspecte particulare din Strategie, permițând astfel detalierea unor mesaje cheie. Multe dintre ideile propuse, chiar dacă nu au fost integrate în Strategie, vor contribui la fundamentarea acțiunilor din Planul de Implementare a acesteia”, se arată în comunicat.

Administrația prezidențială a mai transmis și că ”președintele României salută contribuțiile consistente venite din zona societății civile, care au îmbunătățit semnificativ conținutul Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030, document care asigură cadrul strategic pentru organizarea şi coordonarea unitară a activităților privind apărarea țării și securitatea națională în următorii cinci ani”.

Ce este SAFE și cum funcționează

SAFE (Security Action For Europe) este noul instrument financiar utilizat de Uniunea Europeană pentru apărare, în noul context legat de reducerea implicării americane în securitatea Europei.

UE încearcă astfel să se apere singură împotriva unui agresor. SAFE are o valoare de 150 de miliarde euro și va funcționa sub forma unor împrumuturi pentru sistemele naționale de apărare, cu condiția ca acestea să se asocieze minim câte două.

Datorită unor condiții avantajoase, pentru România SAFE este mai puțin costisitor decât dacă țara noastră ar împrumuta la liber bani pentru apărare, pe cont propriu.

SAFE va oferi și împrumuturi cu maturitate lungă, cu o durată maximă de 45 de ani și o perioadă de grație de 10 ani pentru rambursarea principalului, arată o analiză G4Media.

În același timp, împrumuturile vor fi garantate de bugetul UE, ceea ce înseamnă că statele membre nu vor trebui să scoată bani suplimentari ulterior. Un alt avantaj suplimentar al utilizării SAFE este că statele membre nu vor trebui să plătească TVA.

Printre condițiile anunțate de Comisie este aceea că minimum 65% din valoarea sistemului de armament achiziționat trebuie să fie produs într-un stat membru UE, Ucraina, sau într-o țară din Spațiul Economic European/Asociația Europeană de Liber Schimb. Restul de 35% poate proveni din orice țară terță din lume, evident, dacă nu este supusă unui embargo.

O altă condiție ține de un anumit control asupra componentelor și software-ului care vor veni din străinătate, asigurându-se că companiile interne au autoritatea deplină asupra lor. Comisia vrea să se asigure în acest fel că țările terțe nu pot bloca, spre exemplu, utilizarea sistemului printr-un așa-numit kill switch. Citește mai multe despre SAFE pe G4Media.