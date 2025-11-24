Home » Articole » HARTĂ O treime din Sibiu va fi sub ape dacă se sparge barajul de la Gura Râului / O viitură de peste 14 milioane de metri cubi ar coborî spre oraș / Planul Sibiului în situații de urgență

24 nov. 2025
HARTĂ O treime din Sibiu va fi sub ape dacă se sparge barajul de la Gura Râului / O viitură de peste 14 milioane de metri cubi ar coborî spre oraș / Planul Sibiului în situații de urgență
Sursa foto: Turnul Sfatului
Cartierele Turnișor, Gușterița, Gara Mică, Hipodrom și Vasile Aaron  vor fi afectate de inundații în scenariul în care barajul de la Gura Râului se va sparge sau dacă apa va trece de coronamentul barajului. Aproximativ o treime din oraș, anunță Turnul Sfatului.

Există însă un scenariu pentru o astfel de situație, iar o parte din aceste date apar în Planul de analiză și acoperire a riscurilor din municipiul Sibiu, care se adoptă anual într-o ședință de consiliu local.

La nivelul orașului riscurile inundațiilor sunt de intensitate relativ redusă, însă dacă fundația barajului ar ceda, am avea o undă de viitură de 28.650 de metri cubi pe secundă, potrivit documentului.

Râul Cibin, dar și râul Rusciori și pârâurile Valea Mare, Trinkbach și Valea Rece vor ieși din albie, provocând inundații.

Planul studiat de multă vreme în cazul barajului de la Gura Râului două scenarii.

Primul este cel al trecerii apei peste coronamentul barajului.

”Timpul de formare al breșei s-a considerat a fi de 30 minute, considerându-se cedarea în succesiune a ploturilor, la cca. 5-6 minute unul după altul. Valoarea maximă a debitului obținut în ipoteza ruperii barajului acumulării Gura Râului, prin deversarea coronamentului barajului în cazul formării breșei în 30 minute este de cca. 20.803,6 mc/s, volumul undei de viitură create fiind de cca. 78,8 mil. mc”, se precizează în document.

Cel de-al doilea scenariu pornește de la ipoteza în care barajul de la Gura Râului cedează prin cedarea fundației.

„Timpul de formare al breșei adoptat este de zece minute. Valoarea maximă a debitului obținut în ipoteza ruperii barajului Gura Râului prin cedarea fundației este de 28.650 mc/s, volumul undei de viitură create fiind de circa 14,19 milioane de metri cubi”, se arată în Planul adoptat de consilierii locali ai Sibiului.

Conform hărților care însoțesc proiectul de hotărâre de consiliu local, cele mai afectate cartiere ar fi Turnișor, Gușterița, Hipodrom, Terezian, Lazaret, Vasile Aaron, parcul Sub Arini și zona Gării Mici.

