Donează aici. Susține o presă liberă.
Funcționăm ca organizație non-profit, iar banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt destinați integral finanțării proiectului G4Media.
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867
Deschis la Raiffeisen Bank
Real Madrid a pierdut puncte importante în lupta pentru titlul de campioană din Spania, trupa lui Xabi Alonso remizând, scor 2-2, pe terenul formației Elche. Madridul a fost condus de două ori și a încheiat până la urmă la egalitate duelulu din etapa cu numărul 13 din La Liga.
Aleix Febas a deschis scorul pentru Elche în minutul 53, iar Dean Huijsen a egalat în minutul 78.
Surpriza de pe tabelă a continuat, iar Elche a preluat din nou avantajul: Alvaro Rodriguez a punctat în minutul 84.
Din pasa lui Kylian Mbappe, Jude Belligham a stabilit scorul final în minutul 87: Elche – Real Madrid 2-2.
În urma acestui rezultat, Real Madrid mai păstrează doar un punct în fața marii rivale FC Barcelona în ierarhia din La Liga. După victoria din El Clasico, Madridul avea cinci puncte avans.
Articolul continuă mai jos
La Liga, clasament
Rezumatul partidei dintre Elche și Real Madrid
Sursa video: Prima Sport