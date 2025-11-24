Ascultă articolul

Președintele României, Nicușor Dan, va participa luni dimineață la Reuniunea informală a liderilor UE privind Ucraina. Nicușor Dan se va alătura discuției online.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Președintele Consiliului European Antonio Costa a anunțat duminică după-amiază convocarea tuturor celor 27 de lideri ai Uniunii Europene la o reuniune specială dedicată situației din Ucraina, în marja Summitului UE–Uniunea Africană de la Luanda.

Întâlnirea urmărește coordonarea poziției europene în legătură cu evoluțiile recente ale eforturilor internaționale de negociere a unui plan de pace.

Sunt așteptate discuții legate de planul de pace între Rusia și Ucraina, susținut de președintele Donald Trump.

Reuniți sâmbătă în Africa de Sud la summitul G20, mai mulți lideri europeni și liderii celor doi aliați non-europeni din G7, Canada și Japonia, au adoptat o declarație comună în care au salutat eforturile Statelor Unite de a facilita pacea în Ucraina, considerând însă că proiectul planului în 28 de puncte oferă o bază utilă pentru discuții care necesită îmbunătățiri, relatează Calea Europeană.

Ei au reafirmat principiul fundamental conform căruia frontierele nu pot fi modificate prin forță și și-au exprimat îngrijorarea față de propunerile care ar limita capacitățile militare ale Ucrainei, considerând că acestea ar expune țara unor riscuri viitoare. De asemenea, au subliniat că orice elemente ale planului care implică Uniunea Europeană sau NATO trebuie aprobate de membrii celor două organizații.

“Reiterăm faptul că punerea în aplicare a elementelor referitoare la Uniunea Europeană și la NATO ar necesita consimțământul membrilor UE și, respectiv, al NATO“, au transmis aceștia.

Citește și Propunerea de pace europeană în 24 de puncte: Fără restricții asupra armatei Ucrainei, care devine membră a UE, problemele teritoriale discutate după încetarea focului, reconstrucția Ucrainei cu activele rusești înghețate (The Telegraph)