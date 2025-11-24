Cel puţin patru persoane au fost ucise, iar alte 17 au fost rănite într-un atac nocturn rus la Harkov, al doilea cel mai populat oraş din Ucraina înaintea invaziei ruse, în februarie 2022, a anunţat în noaptea de duminică spre luni primarul Igor Terehov, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.
”Avem 17 răniţi. Patru persoane au fost ucise”, a anunţat primarul oraşului, situat în apropierea frontierei ruse.
”În pofida negocierilor” de pace în Ucraina, ”trupele ruse au atacat (…) imobile locuite”, a denunţat el.
Potrivit serviciului de urgenţă, atacul cu dronă a distrus clădiri şi a cauzat incendii în trei imobile locuite şi o infrastructură civilă.
Rusia ţinteşte aproape zilnic Ucraina cu drone sau rachete.
Infrastructurile energetice sunt luate drept ţintă în primul rând, alimentând temeri cu privire la o iarnă dură în Ucraina.
Kievul vizează, la rândul său, depozite şi rafinării de petrol şi alte instalaţii de partea rusă.
Oficiali ucraineni, americani şi europeni s-au întâlnit duminică în Elveţia pentru a discuta despre planul de pace al lui Donald Trump în vederea opririi conflictului.
O versiune iniţială a documentului a provocat opoziţia Kievului şi aliaţilor săi europeni.
Însă secretarul de Stat american Marco Rubio s-a declarat ”optimist” faţă de posibilitatea încheterii ”foarte rapide” a unui acord.
El a evocat ”progrese uriaşe” la negocieri în Elveţia.