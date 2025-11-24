Cel puţin patru persoane au fost ucise, iar alte 17 au fost rănite într-un atac nocturn rus la Harkov, al doilea cel mai populat oraş din Ucraina înaintea invaziei ruse, în februarie 2022, a anunţat în noaptea de duminică spre luni primarul Igor Terehov, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.