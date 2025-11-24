Ascultă articolul

Românii nu se pot vaccina anti-Covid în România, dacă doresc acest lucru. Pentru că interesul pentru vaccinare a fost extrem de scăzut după pandemie, aproximativ 17 milioane de doze au expirat și au fost distruse cu costuri mari pentru statul român.

G4Media a transmis ministerului Sănătății mai multe întrebări legate de faptul că, în prezent, nu te poți vaccina anti-Covid în România, după ce mai mulți cititori au ridicat această problemă.

Ministerul de resort susține că, deși există discuții cu producătorii de vaccinuri anti-Covid, aceștia nu intenționează, cel puțin deocamdată, să le comercializeze la noi în țară.

„Ministerul Sănătății se află în discuții cu producători de vaccinuri împotriva Covid-19 pentru identificarea de soluții în vederea obținerii autorizației de punere pe piață și comercializării acestora în farmacii, pentru persoanele care doresc să se vaccineze periodic.

Până în prezent, producătorii de vaccin împotriva Covid-19 nu și-au exprimat intenția de a comercializa vaccinul pe teritoriul României. Astfel, negocierile între producători și instituțiile care au în atribuții punerea pe piață a a acestor produse vor continua”, au precizat reprezentanții ministerului Sănătății pentru G4Media.

Numărul de vaccinuri anti-Covid contractate de România și expirate este enormă, fiind vorba de aproape 17 milioane de doze. G4Media a întrebat ce valoare au acestea, dar ministerul Sănătății s-a limitat doar să transmită numărul de doze de vaccin anti-Covid expirate și costul distrugerii acestora.

„Numărul dozelor de vaccin expirate și distruse este de 16.926.413, conform datelor raportate de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, costul distrugerii acestora fiind în sumă de 232.956 lei”, spun reprezentanții ministerului de resort.

Context

Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății în guvernele Cioloș și Cîțu, în prezent europarlamentar USR și președintele organizației din București a partidului, este cercetat de doi ani în dosarul vaccinurilor anti-COVID, care încă nu a fost trimis în judecată.

În decembrie 2023, DNA a anunțat că Vlad Voiculescu este urmărit penal pentru abuz în serviciu și complicitate la abuz în serviciu.

Procurorii îl acuză că, pe când era ministrul Sănătății în timpul pandemiei de COVID-19 (martie-aprilie 2021), a achiziționat circa 20 de milioane de doze de vaccin Pfizer și Moderna, în plus față de cele necesare contractate anterior și care erau deja suficiente pentru vaccinarea a peste 23 de milioane de persoane.

În dosar este anchetat și fostul premier Florin Cîțu. DNA a mai transmis că statul a fost prejudiciat cu peste un miliard de euro plus TVA prin achiziția dozelor de vaccin suplimentare.

Rafila: 40 de milioane de doze de vaccin cumpărate pentrui 2022 și 2023

În august 2022, fostul ministru al Sănătăţii, Alexandru Rafila, susținea că România are în depozite 8 milioane de doze de vaccin anti-Covid-19 pentru care nu există deloc interes, nici să fie primite de o altă ţară prin donaţie, iar după ce vor expira, distrugerea lor va costa alţi bani, lucru care s-a și întâmplat.

„Noi ne găsim în situaţia în care avem în depozite peste 8 milioane de doze de vaccin pentru care nu mai există niciun fel de interes. Şi nu mă refer doar la interesul populaţiei, mă refer la interesul oricui, fie să le cumpere, fie să le primească gratis. Deci nimeni nu vrea nici măcar să le primească gratis. Lucrul acesta va duce şi la costuri suplimentare pentru că la un moment dat, când expiră, trebuie să le distrugem”, spunea Alexandru Rafila.

Rafila susținea că România s-a angajat în 2021 să cumpere o cantitate prea mare de vaccinuri, care nu puteau fi folosite niciodată.

„Toate lucrurile astea mie mi se pare că s-au întâmplat şi datorită unei lipse probabil de grijă, de profesionalism sau de înţelegere care au dus la semnarea unui acord de achiziţie în luna mai 2021 pentru o cantitate enormă de vaccinuri, aproape 40 de milioane de doze, pentru anii 2022 şi 2023 împreună. Deci 39 de milioane de doze. Această cantitate în mod evident, indiferent de cel fel de campanie vom desfăşura noi, de informare, de educare… este imposibil să fie absorbită”, declara atunci fostul ministru al Sănătăţii.