Home » Articole » Bărbat arestat pentru că a încălcat ordinul de protecție și și-a amenințat soția cu moartea

Bărbat arestat pentru că a încălcat ordinul de protecție și și-a amenințat soția cu moartea

24 nov. 2025
424
Bărbat arestat pentru că a încălcat ordinul de protecție și și-a amenințat soția cu moartea
sursa foto: Pexels
Ascultă articolul

Un bărbat din Lipova, județul Arad, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru că în mod repetat a încălcat ordine de protecție față de soția sa, instituite de instanță și de poliție, care îi interziceau să vorbească cu victima și să se apropie de aceasta la mai puțin de 10 metri. Redăm comunicatul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova:

Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -

La data de 21 noiembrie 2025, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului M.N., cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de infracţiunilor de ameninţare, prev. de art. 206 al. 1 Cod penal şi infracţiunea prev. de art. 47 al. 1 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice.

În urma probatoriului administrat în cauză, a rezultat faptul că în data de 21 noiembrie 2025, în intervalul orar 17:48-19:49, inculpatul M.N. a efectuat un număr şapte apeluri telefonice, luând legătura cu persoana vătămată, soţia acestuia, încălcând astfel dispoziţiile art. 38 al. 1 lit. h din Legea nr. 217/2003, această obligaţie fiind instituită de Judecătoria Lipova în perioada 09 octombrie – 09 decembrie 2025 şi adusă la cunoştinţă inculpatului.

În aceeaşi împrejurare, inculpatul M.N. i-a adresat persoanei vătămate cuvinte şi expresii jignitoare şi a ameninţat-o cu moartea. Totodată, anterior acestor fapte, inculpatul a fost trimis în judecată pentru infracţiunea prev. de art. 47 al. 2 din Legea nr. 217/2003, constând în aceea că în data de 06 octombrie 2025, la ora 09:17, s-a deplasat la imobilul unde locuia persoana vătămată, soţia acestuia, încălcând astfel dispoziţiile ordinului de protecţie provizoriu emis de organele de poliţie, prin care s-a dispus pe o perioadă de 5 zile, începând cu data de 05 octombrie 2025, ora 23:20 până în data de 10 octombrie 2025 ora 23:20, inculpatul să păstreze o distanţă minimă de 100 metri faţă de victimă şi locuinţa acesteia, inculpatul fiind depistat în flagrant de organele de poliţie în timp ce se afla în interiorul imobilului, încălcarea fiind produsă la mai puţin de 24 ore de la emiterea ordinului de protecţie provizoriu, transmite Agerpres.

De asemenea, faţă de inculpat a mai fost înregistrat un dosar penal cu privire la infracţiunea de ameninţare, constând în aceea că inculpatul M.N, la data de 05 octombrie 2025, a ameninţat-o cu moartea pe persoana vătămată, soţia acestuia.

Articolul continuă mai jos

Inculpatul M.D. a fost reţinut în data de 21 noiembrie 2025 pentru o perioadă de 24 ore. Urmare a propunerii de luare a măsurii arestării preventive formulate de procuror, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Lipova a dispus luarea măsurii arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile. Activităţile au fost desfăşurate de către organele de cercetare penală din cadrul Postului de Poliţie Conop sub coordonarea procurorului de caz.

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi

Top Articole

FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”