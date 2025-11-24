Ascultă articolul

Un bărbat din Lipova, județul Arad, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, pentru că în mod repetat a încălcat ordine de protecție față de soția sa, instituite de instanță și de poliție, care îi interziceau să vorbească cu victima și să se apropie de aceasta la mai puțin de 10 metri. Redăm comunicatul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova:

La data de 21 noiembrie 2025, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Lipova a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale împotriva inculpatului M.N., cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de infracţiunilor de ameninţare, prev. de art. 206 al. 1 Cod penal şi infracţiunea prev. de art. 47 al. 1 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice.

În urma probatoriului administrat în cauză, a rezultat faptul că în data de 21 noiembrie 2025, în intervalul orar 17:48-19:49, inculpatul M.N. a efectuat un număr şapte apeluri telefonice, luând legătura cu persoana vătămată, soţia acestuia, încălcând astfel dispoziţiile art. 38 al. 1 lit. h din Legea nr. 217/2003, această obligaţie fiind instituită de Judecătoria Lipova în perioada 09 octombrie – 09 decembrie 2025 şi adusă la cunoştinţă inculpatului.

În aceeaşi împrejurare, inculpatul M.N. i-a adresat persoanei vătămate cuvinte şi expresii jignitoare şi a ameninţat-o cu moartea. Totodată, anterior acestor fapte, inculpatul a fost trimis în judecată pentru infracţiunea prev. de art. 47 al. 2 din Legea nr. 217/2003, constând în aceea că în data de 06 octombrie 2025, la ora 09:17, s-a deplasat la imobilul unde locuia persoana vătămată, soţia acestuia, încălcând astfel dispoziţiile ordinului de protecţie provizoriu emis de organele de poliţie, prin care s-a dispus pe o perioadă de 5 zile, începând cu data de 05 octombrie 2025, ora 23:20 până în data de 10 octombrie 2025 ora 23:20, inculpatul să păstreze o distanţă minimă de 100 metri faţă de victimă şi locuinţa acesteia, inculpatul fiind depistat în flagrant de organele de poliţie în timp ce se afla în interiorul imobilului, încălcarea fiind produsă la mai puţin de 24 ore de la emiterea ordinului de protecţie provizoriu, transmite Agerpres.

De asemenea, faţă de inculpat a mai fost înregistrat un dosar penal cu privire la infracţiunea de ameninţare, constând în aceea că inculpatul M.N, la data de 05 octombrie 2025, a ameninţat-o cu moartea pe persoana vătămată, soţia acestuia.

Inculpatul M.D. a fost reţinut în data de 21 noiembrie 2025 pentru o perioadă de 24 ore. Urmare a propunerii de luare a măsurii arestării preventive formulate de procuror, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Lipova a dispus luarea măsurii arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile. Activităţile au fost desfăşurate de către organele de cercetare penală din cadrul Postului de Poliţie Conop sub coordonarea procurorului de caz.