Anul trecut, 16,2% din cetăţenii UE (72,1 milioane de persoane) erau expuşi riscului de sărăcie, arată datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat) și citate de Agerpres. Regiunea București-Ilfov e regiunea europeană cu cea mai mică pondere a locuitorilor expuși riscului de sărăcie – ceea ce indică prezența unor resurse financiare majore, în timp ce regiunea Oltenia Sud-Vest e la polul opus.

Anul trecut existat în Uniunea Europeană zece regiuni unde ponderea persoanelor expuse riscului de sărăcie era de peste 30%. Cele mai ridicate ponderi au fost în 2024 în regiune ultraperiferică franceză Guyane (53,3%), urmată de cea spaniolă Ciudad de Melilla (41,4%) şi cea italiană Calabria (37,2%).

În contrast, 28 regiuni au ponderi de sub 10%. Cele mai reduse ponderi ale persoanelor expuse riscului de sărăcie erau în Bucureşti-Ilfov (3,7%), Provincie Oost-Vlaanderen (5,4%) din Belgia şi Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen (5,9%) din Italia.

De asemenea, în România ponderea persoanelor expuse riscului de sărăcie varia de la 3,7% în Bucureşti-Ilfov, la 13,3% în Vest, 14% în Nord-Vest, 17,4% în Sud-Muntenia, 26,4% în Nord-Est, 26,8% în Sud-Est şi 29,8% în Sud-Vest Oltenia.