24 nov. 2025
5359
Washington Post despre degringolada de la Casa Albă: Președintele Trump nu a fost implicat în planul de pace scris de Steve Witkoff împreună cu un emisar rus și care prevede capitularea Ucrainei. ”A fost haos total”
Foto: Joey Sussman/ZUMA Press Wire/dpa via Mediafax Foto
Președintele Donald Trump nu a fost implicat în planul de pace scris de emisarul său Steve Witkoff împreună cu un oficial rus și care prevede capitularea Ucrainei, a dezvăluit ziarul american The Washington Post, care a citat un oficial de rang înalt din Casa Albă. Planul, criticat atât de Kiev, cât și de UE, prevede capitularea Ucrainei.

Un oficial american anonim care a vorbit cu publicația a descris informațiile de care Trump are cunoștință: ”Îi spui lui Trump «Voi încerca să ajung la o înțelegere». El răspunde: «Minunat, să vedem ce putem face». Și asta e tot ce a știut.”

Oficialul de la Casa Albă a descris și ”haosul” care a domnit în administrația SUA după ce planul în 28 de puncte a apărut în presă – mai întâi în publicația Axios, apoi în restul presei americane.

”A fost haos total toată ziua, pentru că nici măcar în cadrul diferitelor departamente ale Casei Albe nu se știa ce se întâmplă. Este rușinos.”

Deși nu știa detaliile planului, Trump i-a dat ultimatum lui Zelenski să accepte capitularea până joi 27 noiembrie și a amenințat cu suspendarea oricărui sprijin pentru Ucraina.

După apariția planului și asumarea lui de către Casa Albă, oficiali ucraineni și europeni au început negocieri febrile cu Administrația Trump pentru a încerca să salveze ce mai putea fi salvat. În weekend au avut loc discuții diplomatice în Geneva (Elveția), iar secretarul de Stat Marco Rubio și președintele Volodimir Zelenski au anunțat că Ucraina și Statele Unite au pregătit un document-cadru actualizat și revizuit.

Negocieri au loc și luni în diferite formate diplomatice care includ lideri din Ucraina, SUA și Rusia.

Textul integral al planului negociat de SUA și Rusia pentru un armistițiu în Ucraina a fost publicat joi noapte de deputatul ucrainean Oleksiy Goncharenko și confirmat de publicațiile american The Wall Street Journal și Axios. Planul în 28 de puncte prevede concesii teritoriale majore ale Kievului în fața Rusiei și alte măsuri identice cu cererile lui Putin. Secretarul Armatei SUA, Dan Driscoll, i-a prezentat joi planul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Kiev.

Propunerea inițială îi cere practic președintelui Zelenski cere să cedeze și mai mult teritoriu ucrainean decât controlează în prezent Rusia și să accepte reintegrarea Rusiei în comunitatea internațională, cu ridicarea tuturor sancțiunilor economice și amnistie pentru crimele de război.

Planul propus, ce are 28 de puncte, prevede în principal ca Ucraina să cedeze Rusiei complet regiunea Donbas (alcătuită din provinciile estice Doneţk şi Lugansk), care împreună cu peninsula Crimeea ar fi recunoscute de facto ca fiind ruseşti, dar teritoriile din Donbas cedate Rusiei şi care în prezent nu se află sub controlul acesteia ar deveni zone tampon demilitarizate, în timp ce provinciile Herson şi Zaporojie din sud şi sud-est ar fi împărţite de-a lungul liniei frontului actuale.

De asemenea, Ucrainei i se solicită să-şi limiteze forţele armate, reducându-şi efectivele la cel mult 600.000 de soldaţi, să renunţe la toate armele cu rază lungă de acţiune, precum şi la aspiraţia de a adera la NATO, angajament de neutralitate militară pe care să şi-l înscrie în Constituţie. În schimb, Ucraina ar putea primi garanţii de securitate occidentale, dar fără prezenţa de trupe străine pe teritoriul său.

