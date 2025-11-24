Ascultă articolul

Vladimir Putin a afirmat că planul de pace al SUA pentru încheierea războiului din Ucraina ar putea fi „în principiu” utilizat ca „bază pentru o soluție pașnică definitivă”, în cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, transmite Sky News.

Kremlinul a publicat un rezumat al declarațiilor președintelui rus în cadrul convorbirii, făcând aparent o distincție între planul inițial de pace al SUA, format din 28 de puncte, și orice versiune actualizată elaborată la Geneva cu contribuția europeană.

„Vladimir Putin a menționat că aceste propuneri, în versiunea pe care am analizat-o, sunt în concordanță cu discuțiile de la summitul ruso-american din Alaska și, în principiu, pot fi utilizate ca bază pentru o soluționare pașnică definitivă”, a declarat Kremlinul, referindu-se la întâlnirea din august dintre Putin și Donald Trump.

Erdogan, la rândul său, i-a spus lui Putin în timpul convorbirii telefonice că Turcia este gata să ajute la stabilirea unui contact direct între Rusia și Ucraina pentru a ajunge la o „pace justă și durabilă”, a declarat biroul său.

Liderul turc a oferit din nou Istanbulul ca loc de desfășurare a discuțiilor.