Donează aici. Susține o presă liberă.
Funcționăm ca organizație non-profit, iar banii rezultați din contribuțiile cititorilor sunt destinați integral finanțării proiectului G4Media.
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867
Deschis la Raiffeisen Bank
Vladimir Putin a afirmat că planul de pace al SUA pentru încheierea războiului din Ucraina ar putea fi „în principiu” utilizat ca „bază pentru o soluție pașnică definitivă”, în cadrul unei convorbiri telefonice cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan, transmite Sky News.
Kremlinul a publicat un rezumat al declarațiilor președintelui rus în cadrul convorbirii, făcând aparent o distincție între planul inițial de pace al SUA, format din 28 de puncte, și orice versiune actualizată elaborată la Geneva cu contribuția europeană.
„Vladimir Putin a menționat că aceste propuneri, în versiunea pe care am analizat-o, sunt în concordanță cu discuțiile de la summitul ruso-american din Alaska și, în principiu, pot fi utilizate ca bază pentru o soluționare pașnică definitivă”, a declarat Kremlinul, referindu-se la întâlnirea din august dintre Putin și Donald Trump.
Erdogan, la rândul său, i-a spus lui Putin în timpul convorbirii telefonice că Turcia este gata să ajute la stabilirea unui contact direct între Rusia și Ucraina pentru a ajunge la o „pace justă și durabilă”, a declarat biroul său.
Liderul turc a oferit din nou Istanbulul ca loc de desfășurare a discuțiilor.
Articolul continuă mai jos
inca nu mi-e clar daca e planul SUA, sau e planul lui putin de fapt, pe care i l-a dictat lui trump