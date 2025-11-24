Ascultă articolul

Fostul premier grec de stânga Alexis Tsipras și-a lansat luni memoriile, în care revine asupra perioadei în care Atena se afla la marginea prăpastiei Zonei Euro și îl critică dur pe fostul său ministru de finanțe, Yanis Varoufakis, potrivit Politico.

În cartea intitulată „Ithaki” (Itaca), care are 762 de pagini, Tsipras își povestește parcursul politic, își apără alegerile politice și încearcă să facă o auto-reflecție.

El critică, de asemenea, mai mulți foști aliați, în special pe Varoufakis, cu care s-a certat în momentul culminant al crizei zonei euro din 2015. Tsipras a recunoscut că „a subestimat factorul uman” atunci când l-a ales și susține că Varoufakis era „mai mult o celebritate decât un economist”.

Tsipras avea 34 de ani când a devenit liderul partidului Syriza și a supravegheat saltul electoral al acestuia de la 4,6% în 2009 la 36,3% în 2015.

Partidul radical de stânga a câștigat notorietate la nivel european în momentul culminant al crizei financiare din 2015, când părea că Tsipras și Varoufakis erau pe punctul de a scoate Atena din zona euro în cadrul negocierilor cu miză mare cu greii UE, conduși de Germania.

În iulie 2015, după ce a câștigat un referendum în care grecii au respins condițiile de salvare propuse de UE – o victorie simbolică care, în cele din urmă, nu a schimbat prea multe –, Tsipras a inversat cursul, a acceptat un nou plan de salvare pentru a menține Grecia în zona euro și a fost reales în septembrie.

Fostul prim-ministru, care a părăsit funcția în 2019, afirmă în repetate rânduri în carte că nu a luat niciodată în considerare ideea unui așa-numit Grexit din zona euro, dar confirmă că riscul era real și făcea parte din planul fostului ministru german de finanțe Wolfgang Schäuble, în contextul în care problemele fiscale ale Atenei zguduiau moneda comună.

Tsipras a scris că Varoufakis a facilitat acest lucru prin abordarea sa conflictuală și politica riscantă strategică, până când a fost „demis” din Ministerul Finanțelor.

„Varoufakis a trecut de la a fi un atu la a fi un protagonist negativ. Nu numai că potențialii noștri aliați nu-l suportau, dar nici propriii lui colegi”, a spus el.

Tsipras s-a supărat în cele din urmă pe ministrul său de finanțe când Varoufakis i-a prezentat „Planul B”, care prevedea introducerea unei monede paralele folosind bonuri.

„În loc să dăm bani pensionarilor și angajaților, am tipări bonuri pe care aceștia le-ar putea folosi pentru a cumpăra bunuri și servicii”, a spus Varoufakis. Când am auzit asta, nu știam dacă să plâng sau să râd.

Am reacționat: „Vorbești serios?””, și-a amintit Tsipras.

Tsipras a descris, de asemenea, încercările guvernului său de a apela la Kremlin pentru ajutor financiar.

Pe 19 iunie 2015, în timpul unei întâlniri la Sankt Petersburg, Tsipras i-a sugerat președintelui rus Vladimir Putin să facă o investiție simbolică de 200-300 de milioane de euro în obligațiuni de stat grecești.

„Răspunsul său a fost sincer și direct”, a spus Tsipras. „Putin a spus că ar prefera să dea banii unui orfelinat, deoarece, a spus el, a-i da Greciei ar fi ca și cum i-ar arunca la gunoi.” El a sugerat Greciei să ajungă la un acord cu europenii, în special cu cancelarul german Angela Merkel.

În octombrie, Tsipras a demisionat din funcția sa parlamentară și a părăsit Syriza, pe fondul speculațiilor că va forma un nou partid.