Reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au explicat, luni, termenul ”neconform” în accepţiunea noii legi şi au precizat că acesta se referă la cazurile de neconformitate a produselor, situaţii în care bunul respectiv nu respectă cerinţele legale de calitate şi nu poate fi utilizat conform destinaţiei sale.

ANPC a adăugat că neconformitatea unui produs poate rezulta din viciile ascunse, defecte de fabricaie sau nerespectarea standardelor prevăzute de lege, transmite News.ro.