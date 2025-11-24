Reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au explicat, luni, termenul ”neconform” în accepţiunea noii legi şi au precizat că acesta se referă la cazurile de neconformitate a produselor, situaţii în care bunul respectiv nu respectă cerinţele legale de calitate şi nu poate fi utilizat conform destinaţiei sale.
ANPC a adăugat că neconformitatea unui produs poate rezulta din viciile ascunse, defecte de fabricaie sau nerespectarea standardelor prevăzute de lege, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Reprezentanţii ANPC au transmis, luni, printr-un comunicat de presă, că în contextul aplicării prevederilor Legii nr. 190/2025 este prioritară înţelegerea corectă a termenilor utilizaţi în evaluarea şi monitorizarea practicilor comerciale.
ANPC a explicat că un rol esenţial îl are conceptul de ”neconformitate”, derivat din termenul ”neconform”, care, prin natura sa polisemantică, poate desemna mai multe tipuri de abateri.
”Precizăm că aceste prevederi se referă exclusiv la cazurile de neconformitate ale produselor – situaţii în care bunul nu respectă cerinţele legale de calitate, funcţionalitate sau caracteristicile declarate şi nu poate fi utilizat conform destinaţiei sale. Neconformitatea poate rezulta, de exemplu, din viciile ascunse, defecte de fabricaţie sau nerespectarea standardelor prevăzute de lege, în condiţiile în care produsul a fost utilizat şi întreţinut potrivit instrucţiunilor şi specificaţiilor oferite”, au transmis reprezentanţii ANPC.
Ei au precizat că rezultatele discuţiilor publice au confirmat faptul că diversitatea sensurilor asociate termenului „neconform” poate genera interpretări diferite în rândul publicului.
Articolul continuă mai jos
Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că a promulgat legea care introduce amendarea comercianţilor cu sume cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei pentru nerespectarea obligaţiei de a înlocui produsele achiziţionate, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în termen de cel mult 30 de zile de la achiziţie.
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului apreciază că modificările prevăzute de Legea nr. 190/2025, recent promulgată de preşedintele Nicuşor Dan, oferă un instrument suplimentar pentru a interveni eficient, atunci când comercianţii refuză sau întârzie nejustificat înlocuirea bunurilor neconforme, când creează consumatorilor inconveniente semnificative sau când nu respectă termenul maxim legal de 30 de zile pentru constatarea neconformităţii.
Prin urmare dacă un om se întoarce cu un pampers de 14 kg pentru că avea nevoie pentru 7 kg, produsul este CONFORM și NU TREBUIE înlocuit!
Dacă se întoarce cu gem de prune că voia de afine, la fel!
Bizonii daci liberi, mândri și analfabeți înțeleg altceva din legile acestea!