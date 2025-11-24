Primarul comunei bistrițene Livezile a fost reținut de poliție după ce a postat pe o rețea socială fotografii indecente cu o angajată

Ascultă articolul

Traian Simionca, primarul comunei Livezile din judeţul Bistriţa-Năsăud, a fost reţinut luni de poliţişti, transmite Agerpres. Acţiunea a avut loc în cadrul dosarului penal deschis după apariţia în spaţiul public, la începutul lunii noiembrie, a unor fotografii cu primarul şi o angajată în ipostaze indecente, în biroul edilului.

Chiar primarul a postat fotografiile pe contul său de pe o rețea socială, după care a negat că ar fi agresat-o sexual.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud, tot luni au fost efectuate percheziţii, inclusiv la sediul primăriei comunei.

„În continuarea cercetărilor efectuate şi pentru administrarea probelor în cadrul unui dosar penal întocmit la data de 5 noiembrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Bistriţa-Năsăud, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa, au pus în aplicare trei mandate de percheziţie. Percheziţiile au fost efectuate astăzi, 24 noiembrie, la domiciliile unor persoane fizice şi la o instituţie publică. Totodată, pe numele unui bărbat, de 56 de ani, din Livezile, poliţiştii au pus în aplicare un mandat de aducere. Bărbatul în cauză a fost condus la sediul Poliţiei, iar, după audieri, faţă de acesta a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, a transmis IPJ.

La percheziţii au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, telefoane mobile şi medii de stocare.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bistriţa a deschis un dosar pentru comiterea infracţiunilor de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri, violarea vieţii private şi viol.