Extracții Ilegale pe Jiu: plângeri penale și dezastru ecologic / S-a deschis dosar penal

Inspectorii Administraţiei Bazinale de Apă Jiu au depus plângeri penale împotriva a două societăţi comerciale care extrăgeau ilegal mari cantităţi de agregate minerale din albia minoră a râului Jiu, provocând „un dezastru ecologic” în zona Işalniţa – Troaca, la confluenţa râurilor Amaradia şi Jiu.

Potrivit ABA Jiu, materialele rezultate din exploatare au fost transportate şi depozitate la aproximativ 300 de metri de locul extragerii, făptuitorul instalând chiar şi o cameră de supraveghere video, cu scopul de a-şi proteja „munca” ilegală, transmite Agerpres.

„Totodată, până în zona digului de apărare împotriva inundaţiilor, inspectorii SIBA au identificat o altă exploatare neautorizată, realizată la mai puţin de 10 metri de stâlpii de înaltă tensiune ai celor de la Transelectrica. A fost descoperită o excavaţie haotică, cu o adâncime de minimum 5 metri, care reprezintă un veritabil dezastru ecologic, afectând stabilitatea digului, a infrastructurii şi a sistemelor naturale din zonă. Pentru aceste fapte, a fost întocmit dosar penal, iar instituţiile abilitate au fost notificate pentru stabilirea prejudiciului, evaluare realizată împreună cu specialiştii cadastrali din cadrul Administraţiei Bazinale de Apă Jiu. Primele informaţii indică un prejudiciu semnificativ, atât pentru Administraţia Bazinală de Apă Jiu, cât şi pentru statul român. Dincolo de pierderile economice, astfel de exploatări ilegale produc dezechilibre grave ale ecosistemelor acvatice, faunei şi florei”, informează ABA Jiu într-un comunicat de presă transmis, luni, Agerpres.

Conform sursei citate citate. ABA Jiu este în deplin acord şi cu constatările şi măsurile luate de Garda Naţională de Mediu, care săptămâna trecută a verificat operatorii economici ce exploatează agregate minerale pe raza judeţului Dolj, identificând nereguli majore observabile chiar şi prin imagini satelitare.

„Le mulţumim colegilor de la Garda Naţională de Mediu pentru colaborare şi sprijinul acordat în sancţionarea neconformităţilor din domeniul exploatării agregatelor minerale. De asemenea, menţionăm că aceleaşi societăţi sancţionate de Garda Naţională de Mediu au fost anterior sancţionate şi de Inspecţia Bazinală de Apă a Administraţiei Bazinale de Apă Jiu. Cu toate acestea, fenomenul persistă, motiv pentru care ABA Jiu va adopta măsuri mult mai ferme, inclusiv iniţierea de noi plângeri penale acolo unde situaţia o impune. Administraţia Bazinală de Apă Jiu îşi desfăşoară activitatea pe un număr foarte mare de obiective, cu resurse umane limitate, însă inspectorii acţionează constant pentru protejarea cursurilor de apă şi a domeniului public al statului. Totodată, aceştia vor continua să colaboreze cu toate instituţiile competente pentru a combate exploatările ilegale şi pentru a proteja patrimoniul hidrotehnic şi nu numai”, a declarat directorul ABA Jiu, Daniel Naicu.