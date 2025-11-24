Home » Articole » Sectorul 4 construiește, pentru București, o nouă stație de pompieri în cartierul Tineretului

Sectorul 4 construiește, pentru București, o nouă stație de pompieri în cartierul Tineretului

24 nov. 2025
243
Sectorul 4 construiește, pentru București, o nouă stație de pompieri în cartierul Tineretului
Ascultă articolul

Sectorul 4 al Municipiului București continuă să investească în infrastructura specifică protecției civile și construiește, în cartierul Tineretului, o nouă stație de pompieri.

Unitatea va fi a doua astfel de facilitate pe care Sectorul 4 o realizează și o dă în folosința pompierilor, după cea din strada Perșani, care funcționează deja de mai bine de doi ani în folosul comunității din partea de sud a zonei metropolitane București-Ilfov și care completează sistemul integrat privind siguranța și sănătatea oamenilor. Acesta este format, în prezent, din unitatea de pompieri, stația de descarcerare, Unitatea de Primiri-Urgențe de la Spitalul Bagdasar-Arseni și secția de arși din incinta aceleiași unități medicale.

„Construim această stație de pompieri pentru că oamenii au nevoie de siguranță. La nivelul orașului, siguranța începe cu două lucruri esențiale: prevenția și pregătirea reală pentru a răspunde rapid în situații de urgență. Oricât de bine ar funcționa un oraș, dacă intervențiile întârzie, dacă infrastructura nu este pregătită și dacă oamenii nu sunt protejați, totul devine fragil. Am avut, recent, două incidente majore în București: explozia de la blocul din Rahova și incendiul de pe strada Ion Nuțu din Sectorul 5. În ambele cazuri, echipajele de la stația ISU Perșani au fost acolo și au contribuit direct la limitarea pagubelor și la protejarea oamenilor. Stația despre care vă spun am construit-o de la ZERO în Sectorul 4 și este prima unitate de pompieri ridicată în București în ultimii TREIZECI ȘI CINCI de ani.  Este clar că avem nevoie de mai multe astfel de facilități în București și tocmai de aceea v-am invitat astăzi aici, în Tineretului, unde construim de la zero a doua stație ISU din Sectorul 4”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, în cadrul unei conferințe de presă.

Amplasată strategic, lângă parc și la doi pași de cartierul Tineretului, tocmai pentru a reduce timpul de reacție într-o zonă densă și extrem de circulată, noua unitate ISU va fi găzduită într-o clădire nou-nouță, ce va putea fi folosită de un număr de 15 oameni simultan, două autospeciale, o ambulanță și două motociclete. Construcția efectivă a început deja și va fi finalizată în maximum 12 luni. Pentru aceasta, vor fi folosiți aproximativ 9 milioane de lei, bani de la bugetul local.

Odată finalizată, și această nouă stație de pompieri va fi parte a sistemului integrat privind siguranța și sănătatea oamenilor, pus la punct de către administrația Sectorului 4 pentru cetățenii lui, dar și pentru cei din sectoarele și din zonele învecinate.

Articolul continuă mai jos

„Acest sistem de siguranță și sănătate înseamnă, pe lângă această unitate pe care o construim, și stația din strada Perșani. 1100 de metri pătrați, cu sală de sport, dormitoare, bucătărie, vestiare, birouri, spații tehnice și o cazarmă ce găzduiește o autospecială de intervenție, echipaj de terapie intensivă mobilă, unitate de descarcerare și motocicletă pentru intervenție rapidă. Tot ce am construit în Sectorul 4 pentru siguranța oamenilor trebuie să devină regulă în tot Bucureștiul: clădiri publice care nu pun pe nimeni în pericol, poduri și pasaje verificate și puse în siguranță, instituții care lucrează împreună și se completează – de la pompieri și spitale, până la autoritățile locale. Pentur că, în fond, asta ne dorim cu toții, un oraș în care oamenii sunt pregătiți, știu cum să reacționeze, iar echipele de intervenție ajung rapid oriunde”, a mai spus Daniel Băluță.

Prezent la conferința de presă organizată de către primarul Sectorului 4, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a punctat faptul că sistemul de răspuns al statului în caz de nevoie este perfectibil și că stațiile de pompieri din interiorul cartierelor, așa cum este cea din cartierul Tineretului, pot reprezenta piloni de bază în planurile de protecție a sănătății și siguranței publice.

„Creșterea capacității de răspuns pentru sistemul de sănătate, pentru situații de urgență este esențială. Și s-a văzut în ultima perioadă când am întâmpinat astfel de situații la care s-a răspuns într-un timp rapid, tocmai pentru că infrastructura din Sectorul 4 a fost pregătită pentru acest lucru. Și mă refer aici, în special, la explozia din Rahova, unde, dacă noua stație ISU nu era pregătită și dotată, cea construită de către primarul Daniel Băluță, lucrurile nu ar fi mers la fel de bine și timpul de răspuns nu ar fi fost la fel de scurt. Din analiza pe care o avem la Ministerul Sănătății, în colaborare cu Departamentul pentru Situații de Urgență, în București ar fi nevoie de încă 10 astfel de stații ISU , care să răspundă într-un timp cât mai rapid unor situații de urgență. Sunt sigur că Daniel Băluță, atunci când va fi Primar General, se va ocupa în prima parte a mandatului să construiască încă 10 stații. Oamenii au nevoie de siguranță, iar siguranța pe lângă zona de protecție și de siguranță socială, siguranța medicală, cea sanitară, este esnțială. Iar aceasta poate fi asigurată doar dacă infrastructura răspunde într-un timp rapid. Mă refer aici la stațiile ISU, de pompieri, de ambulanță, de descarcerare să poată interveni într-un timp cât mai scurt, dar și la spitale să poată crește capacitatea de răspuns a unităților de primiri urgențe”, a declarat ministrul Sănătății.

Material promovat de Partidul Social Democrat – PSD Organizatia Municipiului București

Cod unic de identificare nr. 51250001

www.g4media.ro/notificare-privind-transparenta-materialelor-publicitare-politice-psd

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Citește și

Bărbat arestat pentru 30 de zile după ce și-a incendiat fosta concubină, în Găești
Bărbat arestat pentru 30 de zile după ce și-a incendiat fosta concubină, în Găești
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Geneza propunerii de pace în 28 de puncte: Cum a consiliat Steve Witkoff Rusia cu privire la modul în care să-i prezinte lui Trump planul pentru Ucraina
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
Primarul comunei Livezile, Traian Simionc, acuzat de agresiune sexuală, a fost plasat în arest la domiciliu
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
VIDEO Administratorul public al Capitalei: M-am luptat la propriu pentru copacii care erau vizați pentru tăiere fără niciun aviz, în Sectorul 3. Tăierile ilegale din mediul urban trebuie pedepsite penal
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Copii crescuți în pădure, printre cai, măgari și găini, departe de civilizație. Povestea familiei care a renunțat la lumea modernă pentru a-și construi un univers cu animale
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Actorul Kevin Spacey a clarificat faptul că nu este fără adăpost, după ce a declarat într-un interviu că „nu are casă” / „Mi se pare necinstit din partea mea să vă las să credeți că sunt într-adevăr fără adăpost în sensul colocvial al cuvântului” 
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Peste jumătate dintre noile articole de pe internet sunt scrise de AI. Este scrisul uman în pericol de dispariție?
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Cine este Dan Driscoll, „tipul cu dronele” căruia Trump i-a încredinţat un neaşteptat rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Trump ia în considerare demiterea lui Kash Patel de la șefia FBI / Ce i se reproșează actualului director al FBI și cine îl va înlocui
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii
Un aventurier britanic călătorește de 27 ani în jurul lumii

Top Articole

FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
FOTO Imagini spectaculoase de la Lacul Vidraru / Barajul va fi golit complet pentru prima dată în ultimii 50 de ani
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
LIVE Ucraina acceptă un acord de pace modificat al lui Trump (oficial american) / Kievul „acceptă să limiteze efectivul armatei la 800.000 de soldați” / Donald Trump: “Cred că suntem foarte aproape de un acord” / Steve Witkoff pleacă la Moscova pentru a discuta cu Vladimir Putin
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
BREAKING Curtea Constituțională a admis sesizarea care vizează legea privind pensiile private / Judecătorii CCR consideră că bolnavii oncologici sunt „discriminați” pozitiv în lege
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
Profesoara Adina Papazi, despre temele pentru acasă: Eu nu mă pot duce în pauză să fac o ședință cu colegii mei, dă-le tu 3 exerciții, că eu le-am dat 2. Este o utopie
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”
BREAKING O dronă a căzut în curtea unui localnic din Puiești, județul Vaslui / Ionuț Moșteanu spune că este probabil drona care a fost urmărită marți dimineață în mai multe județe / „Mi-aș fi dorit să poată fi dată jos”

Cele mai noi articole

S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
S-a încheiat procesul pentru candidaţii care au promovat concursul de Rezidenţiat / Au fost scoase la concurs 5.374 de locuri şi posturi
Ursula von der Leyen: Partenerii Coaliției de Voință, reuniți pentru a discuta negocierile în curs în vederea unei păci juste și durabile pentru Ucraina
Ursula von der Leyen: Partenerii Coaliției de Voință, reuniți pentru a discuta negocierile în curs în vederea unei păci juste și durabile pentru Ucraina
Cel mai mare operator de telefonie mobilă din Ucraina devine primul din Europa care lansează tehnologia „direct-to-cell” de la Starlink
Cel mai mare operator de telefonie mobilă din Ucraina devine primul din Europa care lansează tehnologia „direct-to-cell” de la Starlink
Palatul Cotroceni, iluminat în portocaliu de Ziua Internațională de Luptă împotriva violenței asupra femeilor
Palatul Cotroceni, iluminat în portocaliu de Ziua Internațională de Luptă împotriva violenței asupra femeilor
VIDEO | „Rekolta”, spațiul din Floreasca care s-a transformat dintr-o ceainărie într-un bistrou urban cu identitate proprie: „Avem în spate o grădină unde cultivăm o parte din materia primă a preparatelor”
VIDEO | „Rekolta”, spațiul din Floreasca care s-a transformat dintr-o ceainărie într-un bistrou urban cu identitate proprie: „Avem în spate o grădină unde cultivăm o parte din materia primă a preparatelor”