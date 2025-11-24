Sectorul 4 construiește, pentru București, o nouă stație de pompieri în cartierul Tineretului

Ascultă articolul

Sectorul 4 al Municipiului București continuă să investească în infrastructura specifică protecției civile și construiește, în cartierul Tineretului, o nouă stație de pompieri.

Unitatea va fi a doua astfel de facilitate pe care Sectorul 4 o realizează și o dă în folosința pompierilor, după cea din strada Perșani, care funcționează deja de mai bine de doi ani în folosul comunității din partea de sud a zonei metropolitane București-Ilfov și care completează sistemul integrat privind siguranța și sănătatea oamenilor. Acesta este format, în prezent, din unitatea de pompieri, stația de descarcerare, Unitatea de Primiri-Urgențe de la Spitalul Bagdasar-Arseni și secția de arși din incinta aceleiași unități medicale.

„Construim această stație de pompieri pentru că oamenii au nevoie de siguranță. La nivelul orașului, siguranța începe cu două lucruri esențiale: prevenția și pregătirea reală pentru a răspunde rapid în situații de urgență. Oricât de bine ar funcționa un oraș, dacă intervențiile întârzie, dacă infrastructura nu este pregătită și dacă oamenii nu sunt protejați, totul devine fragil. Am avut, recent, două incidente majore în București: explozia de la blocul din Rahova și incendiul de pe strada Ion Nuțu din Sectorul 5. În ambele cazuri, echipajele de la stația ISU Perșani au fost acolo și au contribuit direct la limitarea pagubelor și la protejarea oamenilor. Stația despre care vă spun am construit-o de la ZERO în Sectorul 4 și este prima unitate de pompieri ridicată în București în ultimii TREIZECI ȘI CINCI de ani. Este clar că avem nevoie de mai multe astfel de facilități în București și tocmai de aceea v-am invitat astăzi aici, în Tineretului, unde construim de la zero a doua stație ISU din Sectorul 4”, a declarat Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, în cadrul unei conferințe de presă.

Amplasată strategic, lângă parc și la doi pași de cartierul Tineretului, tocmai pentru a reduce timpul de reacție într-o zonă densă și extrem de circulată, noua unitate ISU va fi găzduită într-o clădire nou-nouță, ce va putea fi folosită de un număr de 15 oameni simultan, două autospeciale, o ambulanță și două motociclete. Construcția efectivă a început deja și va fi finalizată în maximum 12 luni. Pentru aceasta, vor fi folosiți aproximativ 9 milioane de lei, bani de la bugetul local.

Odată finalizată, și această nouă stație de pompieri va fi parte a sistemului integrat privind siguranța și sănătatea oamenilor, pus la punct de către administrația Sectorului 4 pentru cetățenii lui, dar și pentru cei din sectoarele și din zonele învecinate.

„Acest sistem de siguranță și sănătate înseamnă, pe lângă această unitate pe care o construim, și stația din strada Perșani. 1100 de metri pătrați, cu sală de sport, dormitoare, bucătărie, vestiare, birouri, spații tehnice și o cazarmă ce găzduiește o autospecială de intervenție, echipaj de terapie intensivă mobilă, unitate de descarcerare și motocicletă pentru intervenție rapidă. Tot ce am construit în Sectorul 4 pentru siguranța oamenilor trebuie să devină regulă în tot Bucureștiul: clădiri publice care nu pun pe nimeni în pericol, poduri și pasaje verificate și puse în siguranță, instituții care lucrează împreună și se completează – de la pompieri și spitale, până la autoritățile locale. Pentur că, în fond, asta ne dorim cu toții, un oraș în care oamenii sunt pregătiți, știu cum să reacționeze, iar echipele de intervenție ajung rapid oriunde”, a mai spus Daniel Băluță.

Prezent la conferința de presă organizată de către primarul Sectorului 4, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a punctat faptul că sistemul de răspuns al statului în caz de nevoie este perfectibil și că stațiile de pompieri din interiorul cartierelor, așa cum este cea din cartierul Tineretului, pot reprezenta piloni de bază în planurile de protecție a sănătății și siguranței publice.

„Creșterea capacității de răspuns pentru sistemul de sănătate, pentru situații de urgență este esențială. Și s-a văzut în ultima perioadă când am întâmpinat astfel de situații la care s-a răspuns într-un timp rapid, tocmai pentru că infrastructura din Sectorul 4 a fost pregătită pentru acest lucru. Și mă refer aici, în special, la explozia din Rahova, unde, dacă noua stație ISU nu era pregătită și dotată, cea construită de către primarul Daniel Băluță, lucrurile nu ar fi mers la fel de bine și timpul de răspuns nu ar fi fost la fel de scurt. Din analiza pe care o avem la Ministerul Sănătății, în colaborare cu Departamentul pentru Situații de Urgență, în București ar fi nevoie de încă 10 astfel de stații ISU , care să răspundă într-un timp cât mai rapid unor situații de urgență. Sunt sigur că Daniel Băluță, atunci când va fi Primar General, se va ocupa în prima parte a mandatului să construiască încă 10 stații. Oamenii au nevoie de siguranță, iar siguranța pe lângă zona de protecție și de siguranță socială, siguranța medicală, cea sanitară, este esnțială. Iar aceasta poate fi asigurată doar dacă infrastructura răspunde într-un timp rapid. Mă refer aici la stațiile ISU, de pompieri, de ambulanță, de descarcerare să poată interveni într-un timp cât mai scurt, dar și la spitale să poată crește capacitatea de răspuns a unităților de primiri urgențe”, a declarat ministrul Sănătății.

