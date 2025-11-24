Home » Analize » Un aeroport din Spania a costat 1,1 miliarde de euro și nu a avut niciun pasager / Chinezii au vrut să-l cumpere cu doar 10 mii de euro

Un aeroport din Spania a costat 1,1 miliarde de euro și nu a avut niciun pasager / Chinezii au vrut să-l cumpere cu doar 10 mii de euro

24 nov. 2025
7230
Sursa foto: Captură video
Ascultă articolul

Un aeroport care a costat 1,1 miliarde de euro nu a avut niciun pasager. Unitatea are un terminal proiectat să primească până la 10 milioane de pasageri anual și una dintre cele mai lungi piste din Europa. Obiectivul a primit porecla de „aeroportul fantomă”, notează Mediafax.

Aeroportul Real Ciudad din Spania este considerat unul dintre cele mai mari eșecuri din domeniul infrastructurii din secolul XXI.

Construit cu o investiție care depășește 1,1 miliarde de euro, a fost inaugurat în 2009 cu scopul să devină un important centru aviatic care ar reduce aglomerația de pe celelalte aeroporturi din Spania, atrăgând în același timp numeroase companii aeriene low-cost din întreaga Europa, potrivit express.co.

În loc să aibă succes, aeroportul a fost închis după trei ani și s-a ales cu porecla „aeroportul fantomă” al Spaniei.

Proiectul a fost conceput în perioada de vârf a freneziei construcțiilor din Spania la mijlocul anilor 2000, iar aspirațiile sale erau vaste.

Cu una dintre cele mai lungi piste din Europa, de 4,1 km, și cu un terminal proiectat să găzduiască până la zece milioane de pasageri anual, investitorii vorbeau despre o afacere profitabilă garantată, conform Mirror.

Proiectul a fost prezentat ca o alternativă la aeroportul din Madrid. Totuși, proiectul s-a confruntat cu numeroase dificultăți. Având în vedere că se afla la 200 km de capitala Spaniei, puțini pasageri au fost convinși să facă schimbarea, chiar și cu zboruri mai ieftine.

În plus, legătura feroviară pentru un tren de mare viteză nu a fost construită.

De asemenea, obiecțiile privind protecția mediului au amânat lansarea sa cu ani de zile, crescând și mai mult cheltuielile și afectând progresul inițial. Companiile aeriene au devenit rapid sceptice cu privire la proiect și Air Berlin, Air Nostrum și Ryanair, care lansaseră rute către aeroport, au renunțat.

Vueling a fost ultima companie aeriană care s-a retras la sfârșitul anului 2011, lăsând aeroportul fără niciun zbor programat de pasageri la trei ani de la inaugurare.

Ca urmare, compania operatoare a acumulat datorii de peste 300 de milioane de euro și a intrat în faliment în anul următor. În aprilie 2012, ultimele operațiuni au încetat, iar aeroportul a fost închis. În ciuda investiției de un miliard de euro, amplasamentul a fost scos la licitație cu un preț minim cerut de 100 de milioane de euro. Chiar și cu această reducere masivă, nimeni nu a fost dispus să facă achiziția.

Un grup de investiții chinez a încercat să cumpere întregul aeroport pentru doar 10.000 de euro, o ofertă care a fost respinsă rapid, dar care a creat o serie de titluri jenante în presă.

În cele din urmă, aeroportul a fost vândut în 2018 pentru aproximativ 56 de milioane de euro. Ciudad Real este folosit din 2019 ca o unitate de depozitare, întreținere și dezmembrare ale aeronavelor.

În timpul pandemiei de COVID-19, fostul aeroport a fost folosit pentru scurt timp pentru a găzdui zeci de avioane la sol.

